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Стоячие места могут появиться в самолетах
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Стоячие места могут появиться в самолетах 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Стоячие места могут появиться в самолетах — их прототип разработала итальянская фирма Aviointeriors, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости. Усовершенствованную модель представили на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.
Дизайн конструкции напоминает седло наездника. Ряд сидений планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт в бедрах. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Уточняется, что сидеть на таком кресле невозможно — только облокотиться на него.
Фото: telegraph.co.uk  По словам производителей, разработка позволит увеличить количество пассажиров самолета на 20%.
В компании уверены, что кресла будут пользоваться спросом у авиакомпаний для перелетов на небольшие расстояния. Кроме того, на разработку могут обратить внимание бюджетные авиаперевозчики.
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