Стоячие места могут появиться в самолетах

Стоячие места могут появиться в самолетах — их прототип разработала итальянская фирма Aviointeriors, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости . Усовершенствованную модель представили на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.

Дизайн конструкции напоминает седло наездника. Ряд сидений планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт в бедрах. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Уточняется, что сидеть на таком кресле невозможно — только облокотиться на него.

Фото: telegraph.co.uk По словам производителей, разработка позволит увеличить количество пассажиров самолета на 20%.

В компании уверены, что кресла будут пользоваться спросом у авиакомпаний для перелетов на небольшие расстояния. Кроме того, на разработку могут обратить внимание бюджетные авиаперевозчики.