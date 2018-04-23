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СМИ: В Госдуме предлагают прекращать полномочия депутатов за несоответствие доходов и расходов
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СМИ: В Госдуме предлагают прекращать полномочия депутатов за несоответствие доходов и расходов 

RT на русском 1 час назад
Экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности поддержала законопроект, расширяющий перечень коррупционных нарушений, за которые полномочия депутата и сенатора можно будет прекратить досрочно. Одним из пунктов списка является несоответствие доходов и расходов.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект.
Отмечается, что помимо лишения сенаторов и депутатов работы, у них также могут конфисковать имущество, приобретённое на сомнительные средства.
По словам автора инициативы замглавы комитета по безопасности Анатолия Выборного, в документе предлагается установить гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения.
Как уточняет издание, в настоящий момент депутаты и сенаторы приравнены к категории госслужащих, но при этом на них распространяются совершенно другие антикоррупционные стандарты и требования.
В частности, за недостоверные сведения о доходах госслужащий будет уволен, а парламентарию грозит лишь публикация этой информации в СМИ и на официальном сайте палаты.
В марте депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что все 446 депутатов Госдумы, с учётом сложивших мандаты, предоставили декларации о своих доходах за 2017 год.
RT на русском: последние новости
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