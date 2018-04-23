Радость чтения 

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ИА Синьхуа
42 минуты назад
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ИА Синьхуа
Цзаочжуан /пров. Шаньдун/, 22 апреля /
Синьхуа
/ — На фото — два юных читателя наслаждаются чтением в книжном магазине «Лунань шучэн» в городе Цзаочжуан /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сунь Чжунчжэ
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