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Радость чтения 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзаочжуан /пров. Шаньдун/, 22 апреля /Синьхуа/ — На фото — два юных читателя наслаждаются чтением в книжном магазине «Лунань шучэн» в городе Цзаочжуан /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сунь Чжунчжэ
ИА Синьхуа: последние новости
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