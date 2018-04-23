Уезд Тяньян /Гуанси-Чжуанский АР/, 22 апреля /Синьхуа/ — Фольклорно-туристический фестиваль Булото 2018 года прошел сегодня в ландшафтном парке Ганьчжуаншань уезда Тяньян городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Тяньян /Гуанси-Чжуанский АР/, 22 апреля /Синьхуа/ — Фольклорно-туристический фестиваль Булото 2018 года прошел сегодня в ландшафтном парке Ганьчжуаншань уезда Тяньян городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Тяньян /Гуанси-Чжуанский АР/, 22 апреля /Синьхуа/ — Фольклорно-туристический фестиваль Булото 2018 года прошел сегодня в ландшафтном парке Ганьчжуаншань уезда Тяньян городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Тяньян /Гуанси-Чжуанский АР/, 22 апреля /Синьхуа/ — Фольклорно-туристический фестиваль Булото 2018 года прошел сегодня в ландшафтном парке Ганьчжуаншань уезда Тяньян городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Тяньян /Гуанси-Чжуанский АР/, 22 апреля /Синьхуа/ — Фольклорно-туристический фестиваль Булото 2018 года прошел сегодня в ландшафтном парке Ганьчжуаншань уезда Тяньян городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Тяньян /Гуанси-Чжуанский АР/, 22 апреля /Синьхуа/ — Фольклорно-туристический фестиваль Булото 2018 года прошел сегодня в ландшафтном парке Ганьчжуаншань уезда Тяньян городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь