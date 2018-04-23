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Фольклорно-туристический фестиваль Булото 2018
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Фольклорно-туристический фестиваль Булото 2018 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Тяньян /Гуанси-Чжуанский АР/, 22 апреля /Синьхуа/ — Фольклорно-туристический фестиваль Булото 2018 года прошел сегодня в ландшафтном парке Ганьчжуаншань уезда Тяньян городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Тяньян /Гуанси-Чжуанский АР/, 22 апреля /Синьхуа/ — Фольклорно-туристический фестиваль Булото 2018 года прошел сегодня в ландшафтном парке Ганьчжуаншань уезда Тяньян городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Тяньян /Гуанси-Чжуанский АР/, 22 апреля /Синьхуа/ — Фольклорно-туристический фестиваль Булото 2018 года прошел сегодня в ландшафтном парке Ганьчжуаншань уезда Тяньян городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Тяньян /Гуанси-Чжуанский АР/, 22 апреля /Синьхуа/ — Фольклорно-туристический фестиваль Булото 2018 года прошел сегодня в ландшафтном парке Ганьчжуаншань уезда Тяньян городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Тяньян /Гуанси-Чжуанский АР/, 22 апреля /Синьхуа/ — Фольклорно-туристический фестиваль Булото 2018 года прошел сегодня в ландшафтном парке Ганьчжуаншань уезда Тяньян городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Тяньян /Гуанси-Чжуанский АР/, 22 апреля /Синьхуа/ — Фольклорно-туристический фестиваль Булото 2018 года прошел сегодня в ландшафтном парке Ганьчжуаншань уезда Тяньян городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
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