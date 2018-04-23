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Жителей Ханты-Мансийска приглашают для участия в шествии «Бессмертный полк»
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Жителей Ханты-Мансийска приглашают для участия в шествии «Бессмертный полк» 

АиФ Югра 57 минут назад
Фото: АиФ Югра
Хантымансийцы могут поучаствовать в массовой акции «Бессмертный полк». Для этого нужен штендер с фотографией вашего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Также приветствуются флаги России, воздушные шары и георгиевские ленты.
Шествие стартует после праздничного парада на площади возле КТЦ «Югра — Классик». Сбор участников начинается напротив кинотеатра «Лангал». В начале шествия пойдут организованные колонны от рабочих коллективов. Неорганизованные участники могут присоединиться к шествию со стороны улицы Лопарева.
Помимо марша военизированных подразделений, ветеранов боевых действий, кадетских классов, боевой техники в программе 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Фронтовой привал» для ветеранов и «Солдатский привал» для жителей города.
На Центральной площади будет организована выставка военной техники и мемориально-памятные инсталляции.
В 14:00 от Парка Бориса Лосева стартует велопробег «Звезда памяти». С 19:00 до 22:00 на Центральной площади покажут концерт творческих коллективов города. В 22:00 «Салют победы!» — праздничный фейерверк.
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