«Волонтеры Победы» анонсировали участие 1 млн человек в шествии «Бессмертного полка» в Москве

Движение «Волонтеры Победы» к направило в правительство Москвы уведомление о проведении шествия «Бессмертного полка» 9 мая, в котором примет участие 1 млн человек, сообщила пресс-служба движения.

«Шествие направлено на увековечение памяти погибших при защите Отечества, сохранение в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла. В 2018 году в Москве планируется участие до 1 млн человек», — передает ТАСС сообщение организаторов мероприятия движения «Волонтеры Победы».

По данным движения, время начала, место сбора и маршрут «Бессмертного полка» останутся без изменений.

«Участники будут собираться у метро «Динамо» с 12:00, а движение колонны начнется в 15:00. Шествие вновь пройдет через Красную площадь, а потом разделится на 2 потока (один пойдет по Большому Москворецкому мосту, другой — по Москворецкой набережной). Закончится акция, по замыслу организаторов, к 19:00», — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник «Посол Победы-2017» пообещала выйти 9 мая на шествие «Бессмертный полк».