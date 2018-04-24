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«Волонтеры Победы» анонсировали участие 1 млн человек в шествии «Бессмертного полка» в Москве
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«Волонтеры Победы» анонсировали участие 1 млн человек в шествии «Бессмертного полка» в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Движение «Волонтеры Победы» к направило в правительство Москвы уведомление о проведении шествия «Бессмертного полка» 9 мая, в котором примет участие 1 млн человек, сообщила пресс-служба движения.
«Шествие направлено на увековечение памяти погибших при защите Отечества, сохранение в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла. В 2018 году в Москве планируется участие до 1 млн человек», — передает ТАСС сообщение организаторов мероприятия движения «Волонтеры Победы».
По данным движения, время начала, место сбора и маршрут «Бессмертного полка» останутся без изменений.
«Участники будут собираться у метро «Динамо» с 12:00, а движение колонны начнется в 15:00. Шествие вновь пройдет через Красную площадь, а потом разделится на 2 потока (один пойдет по Большому Москворецкому мосту, другой — по Москворецкой набережной). Закончится акция, по замыслу организаторов, к 19:00», — говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник «Посол Победы-2017» пообещала выйти 9 мая на шествие «Бессмертный полк».
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