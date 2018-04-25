Нижегородский активист «Волонтеров Победы» рассказал, почему пойдет на «Бессмертный полк»

«Буду участвовать в шествии „Бессмертный полк“, чтобы почтить память моего прадеда», — сказал газете ВЗГЛЯД активист движения «Волонтеры Победы» из Нижегородской области Олег Ярилин. Семья Олега долго искала сведения о судьбе пропавшего без вести солдата Ивана Ромашова. И только недавно стало известно о том, где боец завершил свой короткий, но героический путь.

Прадед Олега Ярилина по материнской линии Иван Дмитриевич Ромашов пропал без вести в 1943 году. Семья не могла смириться с тем, что память прадедушки не увековечена. Но три года назад родственники получили письмо из Белоруссии , в котором сообщалось: боец Ромашов погиб при освобождении Лоевского района Белоруссии 23 октября 1943 года. Именно здесь были начаты тяжелые бои за освобождение Белоруссии — Лоевский район стал одним из эпицентров битвы за Днепр. Достаточно сказать, что за освобождение Лоевского района 365 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.

Иван Дмитриевич Ромашов значится среди захороненных в братской могиле в деревне Чапец Гомельской области. «Буду участвовать в шествии „Бессмертный полк“, чтобы почтить память моего прадеда. К сожалению, на данный момент портрет моего родственника отсутствует. Надеюсь, будет возможность участия в „Бессмертном полку“ без фотографии», — сказал Олег Ярилин.

«Бессмертный полк» — народная патриотическая акция-шествие добровольцев в колонне с портретами родственников-фронтовиков 9 мая. Эта гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье память об участниках Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, о каждом, кто не жалея жизни, ковал победу над врагом, боролся за освобождение Родины.

По данным МВД всего в акции приняло участие свыше 7,8 миллионов человек по всей стране. Всего «Бессмертный полк» прошел в 79 ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно самое массовое шествие проходит в Москве . Достаточно сказать, что 9 мая 2017 года на Красной площади в рядах «Бессмертного полка» почтить память своих предков вышли свыше 850 тысяч человек. Как и в предыдущие годы с портретом своего отца-фронтовика в шествии «Бессмертного полка» принял участие президент Владимир Путин

Организаторы акции выражают уверенность в том, что в этом году в шествии в столице примет участие свыше миллиона человек. Таким образом, «Бессмертный полк 2018» в Москве может установить новый рекорд по числу участников.

С 2015 года в каждом столичном центре госуслуг «Мои документы» москвичи могут бесплатно распечатать фото своего героя в формате А4. Для этого нужно прийти со снимком в любой из 128 центров госуслуг. Помимо этого, в центрах госуслуг каждый москвич может опубликовать воспоминания о своем ветеране и его фото в электронной книге памяти «Бессмертный полк — Москва».

«Все материалы — фотографии, воспоминания, письма — будут бережно отсканированы и размещены в электронной книге памяти, а оригиналы сразу же возвращены владельцам, — объяснили ранее « Комсомольской правде » в пресс-службе центров госуслуг Москвы. — Все желающие могут и сами внести информацию об участниках Великой Отечественной войны, не выходя из дома через сайт проекта «Бессмертный полк — Москва». При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность редактировать страницу о герое своей семьи, дополнять ее информацией и фотографиями».

Сейчас в электронной книге памяти «Бессмертный полк — Москва» хранится более 186 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны.