Бессмертный полк-2018: где заказать и сколько стоят штендеры

В прошлую годовщину празднования победы в Великой Отечественной войне «Бессмертный полк» установил очередной рекорд массовости. Колонна с людьми, несущими в руках штендеры с портретами своих отцов, дедов и прадедов, казалась бесконечной. Всего около 270 тысяч человек прошлись единым строем в тот день по центру Новосибирска

Бизнес на памяти

Для кого-то память, для кого-то горячая страда. Подготовка к акции начинается уже в марте, но основная главная страда — все-таки апрель. Компании, предлагающие услуги изготовления штендера для «Бессмертного полка», работают в эти дни без выходных.

Самая низкая цена, что нам попадалась — 290 рублей. Но, присмотревшись внимательнее, читаем, что это за оптовый заказ в 10 штук. Самый дешевый формат А4 в количестве 1-2 экземпляров стоит в среднем от 350 рублей. Сюда входят печать на пластике ПВХ и пластиковый держатель.

«Заказы идут и идут, их очень много. Мы рассчитываем так, чтобы материалов хватило до 7 мая, но работать будем до 9 мая включительно. Можно будет изготовить штендер даже день в день, но скорее всего только формата А4», — заверила менеджер одного из офисов печати по имени Елена.

Некоторые предприниматели предлагают изготовление штендера «под ключ». Выбрать дизайн, загрузить макет и оформить заказ можно по интернету, после чего выбрать способ доставки и оплаты. Стоимость такой услуги от 550 рублей.

Цены могут вырасти

Привычка все делать в последний момент может привести к финансовым перерасходам. В прошлом году были прецеденты, когда цена за изготовление штендера в мае вырастала до 1500 рублей.

Себестоимость изготовления штендера не так высока. Основная проблема в сохранности снимков, качество которых иногда очень низкое. Чтобы восстановить такую фотографию, дизайнеру приходится работать несколько часов.

«В прошлом году мы старались держать фиксированную цену, — рассказывает директор одной из фирм, предлагающих услуги печати. — Однако за переработку работникам нужно платить, за работу дизайнерам платить тоже — в итоге себестоимость возрастает, и мы вынуждены поднимать цены. Лучше заказывайте штендеры заранее — это будет и дешевле, и нам не придется работать ночами».

Как сделать штендер своими руками

В прошлом году ходили необоснованные слухи, что в колонну будут пускать исключительно тех, кто несет штендер. Разумеется, это неправда. Некоторые изготовляли таблички с портретами самостоятельно, другие просто несли в руках большие и маленькие фотографии родственников в рамочках. Те, у кого не сохранились фотографии, делали памятные таблички с именем героя, воинским званием, годами жизни.

В колонну спокойно можно встать даже с крошечной пожелтевшей фотокарточкой. Ведь главное в акции «Бессмертный полк» — это не красивый штендер. Поэтому и плакаты с транспарантами в колонне не приняты — они закрывают лица воинов-героев, погибших на фронтах той ужасной войны, но живущих в наших сердцах.

Кстати, не обязательно платить деньги для изготовления штендера. Его вполне можно сделать дома своими руками. Прилагаем видеоинструкцию.