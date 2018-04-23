В Красноярске больше месяца ищут девушку в светлых очках

Полиция и волонтеры больше месяца разыскивают 31-летниюю Диану Ходос. Она ушла из дома по улице Карла Маркса в краевом центре около 17 часов 14 марта, телефон и документы с собой не взяла.

В больницах пропавшую найти не удалось, об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей».

Приметы: рост 176 см, длинные темные волосы, может носить светлые очки. Диана была одета в удлиненную куртку-пуховик с капюшоном, черную трикотажную шапку, и черные брюки, такие же замшевые ботинки и бирюзовый джемпер.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят обратиться по телефонам: 8 (391) 227-44-55 полиция или 8-950-99-66-066 волонтеры (круглосуточно).