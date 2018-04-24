Власти Хабаровска перечислят средства родственникам погибших пилотов Ми-8 25 апреля

Администрация Хабаровска перечислит единовременные пособия родственникам погибших в авиакатастрофе вертолета Ми-8 25 апреля, следует из сообщения администрации.

Краевые власти выделили на эти цели 6 млн руб., их выдадут в равных долях каждому члену семьи: супруге, детям, родителям.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что вертолет Ми-8 разбился в черте Хабаровска утром 11 апреля. Все, кто был на борту — шестеро сотрудников компании — погибли. Следователи возбудили уголовное дело. Специалисты уже официально подтвердили, что перед падением вертолёт задел антенную мачту.

Пятерых пилотов похорони на центральном кладбище Хабаровска. Последнего, шестого пилота, придадут земле на родине, в Саратове . Семьям погибших краевые власти выплатили по миллиону рублей, городская администрация компенсировала расходы на погребение.

Материальную помощь родственникам жертв крушения окажут и в авиакомпании «Восток», которой принадлежало воздушное судно.