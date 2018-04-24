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Власти Хабаровска перечислят средства родственникам погибших пилотов Ми-8 25 апреля
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Власти Хабаровска перечислят средства родственникам погибших пилотов Ми-8 25 апреля 

Rambler News Service 52 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Администрация Хабаровска перечислит единовременные пособия родственникам погибших в авиакатастрофе вертолета Ми-8 25 апреля, следует из сообщения администрации.
Краевые власти выделили на эти цели 6 млн руб., их выдадут в равных долях каждому члену семьи: супруге, детям, родителям.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что вертолет Ми-8 разбился в черте Хабаровска утром 11 апреля. Все, кто был на борту — шестеро сотрудников компании — погибли. Следователи возбудили уголовное дело. Специалисты уже официально подтвердили, что перед падением вертолёт задел антенную мачту.
Пятерых пилотов похорони на центральном кладбище Хабаровска. Последнего, шестого пилота, придадут земле на родине, в Саратове. Семьям погибших краевые власти выплатили по миллиону рублей, городская администрация компенсировала расходы на погребение.
Материальную помощь родственникам жертв крушения окажут и в авиакомпании «Восток», которой принадлежало воздушное судно.
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