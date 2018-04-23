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Шицзячжайская развязка
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Шицзячжайская развязка 

ИА Синьхуа 8 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Сянси /пров. Хунань/, 22 апреля /Синьхуа/ — На фото — расположенная в горной местности провинции Хунань /Центральный Китай/ Шицзячжайская развязка — разноуровневая дорожно-транспортная развязка в месте пересечения сянсийского участка скоростного шоссе Баотоу — Маомин со скоростным шоссе Юншунь — Цзишоу. Фотографии Синьхуа/Лун Эньцзэ
Сянси /пров. Хунань/, 22 апреля /Синьхуа/ — На фото — расположенная в горной местности провинции Хунань /Центральный Китай/ Шицзячжайская развязка — разноуровневая дорожно-транспортная развязка в месте пересечения сянсийского участка скоростного шоссе Баотоу — Маомин со скоростным шоссе Юншунь — Цзишоу. Фотографии Синьхуа/Лун Эньцзэ
Сянси /пров. Хунань/, 22 апреля /Синьхуа/ — На фото — расположенная в горной местности провинции Хунань /Центральный Китай/ Шицзячжайская развязка — разноуровневая дорожно-транспортная развязка в месте пересечения сянсийского участка скоростного шоссе Баотоу — Маомин со скоростным шоссе Юншунь — Цзишоу. Фотографии Синьхуа/Лун Эньцзэ
Сянси /пров. Хунань/, 22 апреля /Синьхуа/ — На фото — расположенная в горной местности провинции Хунань /Центральный Китай/ Шицзячжайская развязка — разноуровневая дорожно-транспортная развязка в месте пересечения сянсийского участка скоростного шоссе Баотоу — Маомин со скоростным шоссе Юншунь — Цзишоу. Фотографии Синьхуа/Лун Эньцзэ
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