Шицзячжайская развязка

Сянси /пров. Хунань/, 22 апреля / Синьхуа / — На фото — расположенная в горной местности провинции Хунань /Центральный Китай / Шицзячжайская развязка — разноуровневая дорожно-транспортная развязка в месте пересечения сянсийского участка скоростного шоссе Баотоу — Маомин со скоростным шоссе Юншунь — Цзишоу. Фотографии Синьхуа/Лун Эньцзэ

Сянси /пров. Хунань/, 22 апреля /Синьхуа/ — На фото — расположенная в горной местности провинции Хунань /Центральный Китай/ Шицзячжайская развязка — разноуровневая дорожно-транспортная развязка в месте пересечения сянсийского участка скоростного шоссе Баотоу — Маомин со скоростным шоссе Юншунь — Цзишоу. Фотографии Синьхуа/Лун Эньцзэ

Сянси /пров. Хунань/, 22 апреля /Синьхуа/ — На фото — расположенная в горной местности провинции Хунань /Центральный Китай/ Шицзячжайская развязка — разноуровневая дорожно-транспортная развязка в месте пересечения сянсийского участка скоростного шоссе Баотоу — Маомин со скоростным шоссе Юншунь — Цзишоу. Фотографии Синьхуа/Лун Эньцзэ

Сянси /пров. Хунань/, 22 апреля /Синьхуа/ — На фото — расположенная в горной местности провинции Хунань /Центральный Китай/ Шицзячжайская развязка — разноуровневая дорожно-транспортная развязка в месте пересечения сянсийского участка скоростного шоссе Баотоу — Маомин со скоростным шоссе Юншунь — Цзишоу. Фотографии Синьхуа/Лун Эньцзэ