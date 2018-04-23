Комиссия ОП РФ высоко оценила качество капитального ремонта домов на Чукотке

"В отличие от других городов, в Анадыре меня порадовало очень многое, в частности, здесь правильно и качественно осуществляется капитальный ремонт. В целом я очень доволен поездкой, поэтому смогу, говоря о Чукотке на любом уровне, привести в пример этот округ, рассказать об умении здесь управлять, а значит и о необходимости различных федеральных органов участвовать в жизни Чукотки", — приводит пресс-служба слова Шпектора.

В ходе визита он ознакомился с состоянием объектов коммунальной сферы, а также обсудил с коллегами юридические аспекты сборов по некоторым услугам, пообещав дать не только оценку, но и содействовать в решении сложных вопросов.