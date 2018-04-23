Ещё
Комиссия ОП РФ высоко оценила качество капитального ремонта домов на Чукотке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комиссия ОП РФ высоко оценила качество капитального ремонта домов на Чукотке 

ТАСС 15 минут назад
ТАСС, 23 апреля. Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор, побывав с рабочим визитом на Чукотке, высоко оценил качество капитального ремонта домов в городе Анадырь. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Чукотки.
"В отличие от других городов, в Анадыре меня порадовало очень многое, в частности, здесь правильно и качественно осуществляется капитальный ремонт. В целом я очень доволен поездкой, поэтому смогу, говоря о Чукотке на любом уровне, привести в пример этот округ, рассказать об умении здесь управлять, а значит и о необходимости различных федеральных органов участвовать в жизни Чукотки", — приводит пресс-служба слова Шпектора.
В ходе визита он ознакомился с состоянием объектов коммунальной сферы, а также обсудил с коллегами юридические аспекты сборов по некоторым услугам, пообещав дать не только оценку, но и содействовать в решении сложных вопросов.
ТАСС: последние новости
Глава МИД Японии: КНДР должна провести денуклеаризацию до 2020 года СМИ: парламент Турции продлил действие режима ЧП в стране на три месяца Крутских: РФ не будет давать США односторонние гарантии невмешательства в выборы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США314
Масляков резко пригрозил Светлакову249
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России27
В Раде назвали главное требование Запада к Украине18
Мавзолей Ленина закроют в Москве25
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение