Россия может ответить на санкции США легализацией параллельного импорта

Российские законодатели обсуждают в качестве ответа на санкции США легализацию параллельного импорта, передает ТАСС . Это может оказаться эффективной мерой, считают юристы.

Снятие ограничений на параллельный импорт товаров в РФ может расширить ассортимент доступных россиянам товаров и снизить цены, полагают эксперты. «Если Россия разрешит параллельный импорт любой продукции, местные ритейлеры смогут самостоятельно искать более выгодные предложения от поставщиков по всему миру и цены для потребителя должны снизиться», — говорит генеральный директор «Миттельштанд Консалтинг» Сергей Мелкумов.

США 6 апреля ввели против РФ новые санкции, обрушив фондовый и валютный рынки. Россия пообещала жесткий ответ и подготовила свой законопроект. Он, в частности, подразумевает ограничение импорта в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака и лекарств, а также запрет компаниям с долей иностранного капитала свыше 25% участвовать в приватизации и оказывать госструктурам консалтинговые и аудиторские услуги.