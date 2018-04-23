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Россия может ответить на санкции США легализацией параллельного импорта
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Россия может ответить на санкции США легализацией параллельного импорта 

BFM.RU 17 минут назад
Российские законодатели обсуждают в качестве ответа на санкции США легализацию параллельного импорта, передает ТАСС. Это может оказаться эффективной мерой, считают юристы.
Вопрос о легализации параллельного импорта обсуждался в пятницу на совещании в Госдуме, сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Президент «Деловой России».
Снятие ограничений на параллельный импорт товаров в РФ может расширить ассортимент доступных россиянам товаров и снизить цены, полагают эксперты. «Если Россия разрешит параллельный импорт любой продукции, местные ритейлеры смогут самостоятельно искать более выгодные предложения от поставщиков по всему миру и цены для потребителя должны снизиться», — говорит генеральный директор «Миттельштанд Консалтинг» Сергей Мелкумов.
США 6 апреля ввели против РФ новые санкции, обрушив фондовый и валютный рынки. Россия пообещала жесткий ответ и подготовила свой законопроект. Он, в частности, подразумевает ограничение импорта в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака и лекарств, а также запрет компаниям с долей иностранного капитала свыше 25% участвовать в приватизации и оказывать госструктурам консалтинговые и аудиторские услуги.
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