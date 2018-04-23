ЕС и Канада проведут первый саммит женщин-глав МИД

Канада и Европейский союз планируют провести в сентябре 2018 года первый саммит, в котором примут участие исключительно женщины-министры иностранных дел. Об этом говорится в совместном заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини

"Канада и ЕС знают, что продвижение гендерного равенства необходимо как для экономического процветания, так и для глобального мира и безопасности, — указано в заявлении, опубликованном пресс-службой канадского дипведомства. — Канада и ЕС рады сообщить, что в сентябре этого года проведут совместную встречу в Канаде, на которую будут приглашены все женщины-министры иностранных дел".

Отмечается также, что запланированное мероприятие «станет уникальной возможностью, чтобы собрать вместе всех женщин-глав МИД» для обсуждения глобальных вызовов.