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ЕС и Канада проведут первый саммит женщин-глав МИД
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ЕС и Канада проведут первый саммит женщин-глав МИД 

Российская Газета 1 час назад
Канада и Европейский союз планируют провести в сентябре 2018 года первый саммит, в котором примут участие исключительно женщины-министры иностранных дел. Об этом говорится в совместном заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
"Канада и ЕС знают, что продвижение гендерного равенства необходимо как для экономического процветания, так и для глобального мира и безопасности, — указано в заявлении, опубликованном пресс-службой канадского дипведомства. — Канада и ЕС рады сообщить, что в сентябре этого года проведут совместную встречу в Канаде, на которую будут приглашены все женщины-министры иностранных дел".
Отмечается также, что запланированное мероприятие «станет уникальной возможностью, чтобы собрать вместе всех женщин-глав МИД» для обсуждения глобальных вызовов.
Предстоящий саммит могут посетить занимающие в настоящее время должности глав внешнеполитических ведомств Карин Кнайсль (Австрия), Екатерина Захариева (Болгария), Мария Пейчинович-Бурич (Хорватия), Маргот Элизабет Вальстрём (Швеция).
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