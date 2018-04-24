Полураздетый Галкин записал видео в ванной‍ 

Несколько часов назад знаменитый телеведущий Максим Галкин удивил своих подписчиков в «Инстаграме» новым видео. В течение всего ролика он неподвижно стоит у зеркала в собственной ванной, а у него из рук падает телефон, а затем в замедленной съемке, как по волшебству, возвращается на прежнее место.
Стоит отметить, что в кадре супруг Аллы Пугачевой предстал сперва в кожанной куртке, а затем — в одном банном полотенце. «Спокойной ночи! #выдыхайбобер», — подписал артист публикацию. Не прошло и суток, как ролик набрал более миллиона просмотров и десятки восторженных комментариев.