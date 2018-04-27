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Пародист и телеведущий Максим Галкин снял видео о Владивостоке и Камчатке
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Пародист и телеведущий Максим Галкин снял видео о Владивостоке и Камчатке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Максим Галкин побывал на гастролях во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, о которых снял ролики для своего аккаунта в социальной сети.
На видео, посвященном Камчатке, Максим сначала запечатлел величественный вид из самолета под узнаваемую мелодию — заглавную музыкальную тему американского сериала «Игра престолов».
Затем показал памятник «Здесь начинается Россия», который считается одним из символов Камчатки, и заметил, что «теперь надо выяснить, где она заканчивается». А далее идут кадры с репликой президента России Владимиры Путина, который говорит, что «граница России нигде не заканчивается».
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
25 Апр 2018 в 5:39 PDT  Юмор и монтаж видеоролика высоко оценили подписчики Максима Галкина. Ролик о Владивостоке объединил вид ночного города, запись, сделанную на Золотом мосту, и фрагменты шоу в Приморском океанариуме. Публикацию Максим сопроводил подписью: «Хороший день во Владивостоке».
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
24 Апр 2018 в 8:32 PDT  Пользователям очень понравилось видео, многие в комментариях благодарили автора за замечательные съемки.
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Комментарии  Ещё 17 источников 
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