Пародист и телеведущий Максим Галкин снял видео о Владивостоке и Камчатке

На видео, посвященном Камчатке, Максим сначала запечатлел величественный вид из самолета под узнаваемую мелодию — заглавную музыкальную тему американского сериала «Игра престолов».

Затем показал памятник «Здесь начинается Россия », который считается одним из символов Камчатки, и заметил, что «теперь надо выяснить, где она заканчивается». А далее идут кадры с репликой президента России Владимиры Путина, который говорит, что «граница России нигде не заканчивается».

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

25 Апр 2018 в 5:39 PDT Юмор и монтаж видеоролика высоко оценили подписчики Максима Галкина. Ролик о Владивостоке объединил вид ночного города, запись, сделанную на Золотом мосту, и фрагменты шоу в Приморском океанариуме. Публикацию Максим сопроводил подписью: «Хороший день во Владивостоке».

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

24 Апр 2018 в 8:32 PDT Пользователям очень понравилось видео, многие в комментариях благодарили автора за замечательные съемки.