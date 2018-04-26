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Максим Галкин поделился новыми домашними видео с Лизой и Гарри
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Максим Галкин поделился новыми домашними видео с Лизой и Гарри 

Letidor.ru 17 минут назад
Фото: Letidor.ru
Телеведущий и шоумен Максим Галкин сейчас активно гастролирует по стране и, кажется, очень скучает по своей жене и детям. Так, пересматривая в часы отдыха семейные видео в телефоне, некоторыми из них артист решил поделиться с подписчиками. А потому у поклонников телеведущего и его жены Аллы Пугачевой появилась возможность увидеть пару забавных и милых моментов из жизни его детей. &mdash подписал Максим Галкин ролик, в котором он объединил сразу несколько видео. Подписчики как всегда пришли в восторг от Лизы и Гарри. Их позабавило, как мило девочка пытается сделать маме красивую прическу, а Гарри помогает прибираться в доме. «Да, теперь понятно для чего дети нужны — прически делать и окна мыть😊😊😊», — даже пошутил один из пользователей в комментариях. В основном, конечно, подписчики Максима выражали восхищение его детьми: «Чудесные детки», «Милашки😍😍😍», «Обожаю этих детей, особенно их родителей!». Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно венчались. Теперь у них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям уже исполнилось пять лет. Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто показывая ролики о своей семье. Он то показывает ролики с прогулки, то видео о том, почему Гарри и Лиза отказались бриться, когда станут взрослыми, то выкладывает в микроблоге воображаемый разговор сына с Аллой Пугачевой. Тем не менее телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни. Фото: Instagram / @maxgalkinru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «ВКонтакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!
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