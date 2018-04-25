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«Да вы Копперфильд!»: Максим Галкин показал фокусы с телефоном
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«Да вы Копперфильд!»: Максим Галкин показал фокусы с телефоном 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Телеведущий и юморист Максим Галкин не перестает подшучивать над собой, но делает это в такой манере, что у поклонниц буквально дух захватывает. Вот и сейчас артист показал забавный ролик из ванной комнаты, на котором продемонстрировал свой торс и чудеса видеомонтажа.
Артист и шоумен Максим Галкин решил пожелать своим поклонникам спокойной ночи, и потому прислал всем видеозапись из ванной комнаты, где позирует в кадре в довольно пикантном наряде, накинув на свой обнаженный торс кожаную куртку. Ранее Максим признался, что считает себя красивым человеком, не обремененным скромностью, и сейчас, по всей видимости, телеведущий продолжил цепочку самолюбования, а заодно и показал публике чудеса видеомонтажа.
Так, глядя на себя в зеркало, Галкин роняет свой телефон, который в замедленной съемке падает вниз, а после неожиданно возвращается обратно в руки артиста. Правда, только что одетый пародист предстает в банном полотенце и с зубной щеткой в другой руке. «Спокойной ночи! Выдыхай, бобер», — подписал публикацию Максим, развлекая публику сети.
Оригинальное видео подняло настроение фанатам шоумена, которые на все лады бросились расхваливать задумку Максима. К слову, вид Галкина в куртке на голое тело произвел не меньше впечатления на игривых поклонниц, которые тут же прокомментировали его выход одобрительными возгласами. «Уморительно! На первых секундах испугалась, что онарцисился в конец» «Какой красавчик! Кожаная куртка на голое тело — то, что надо!» «Да вы Коперфильд! Интересно получилось» «Шалун шалун. Чистая магия голого торса» «Самолюбование и самоирония. А еще много юмора»
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 23 Апр 2018 в 11:23 PDT И хотя погода в доме у Максима Галкина и Аллы Пугачевой радует поклонников, недавний ураган нанес неожиданный ущерб двору их поместья. Сильные порывы ветра повалили двухсотлетнюю липу, которая обрушилась на их участок, смяв кованый забор. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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