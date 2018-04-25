«Да вы Копперфильд!»: Максим Галкин показал фокусы с телефоном

Телеведущий и юморист Максим Галкин не перестает подшучивать над собой, но делает это в такой манере, что у поклонниц буквально дух захватывает. Вот и сейчас артист показал забавный ролик из ванной комнаты, на котором продемонстрировал свой торс и чудеса видеомонтажа.

Артист и шоумен Максим Галкин решил пожелать своим поклонникам спокойной ночи, и потому прислал всем видеозапись из ванной комнаты, где позирует в кадре в довольно пикантном наряде, накинув на свой обнаженный торс кожаную куртку. Ранее Максим признался, что считает себя красивым человеком, не обремененным скромностью, и сейчас, по всей видимости, телеведущий продолжил цепочку самолюбования, а заодно и показал публике чудеса видеомонтажа.

Так, глядя на себя в зеркало, Галкин роняет свой телефон, который в замедленной съемке падает вниз, а после неожиданно возвращается обратно в руки артиста. Правда, только что одетый пародист предстает в банном полотенце и с зубной щеткой в другой руке. «Спокойной ночи! Выдыхай, бобер», — подписал публикацию Максим, развлекая публику сети.

Оригинальное видео подняло настроение фанатам шоумена, которые на все лады бросились расхваливать задумку Максима. К слову, вид Галкина в куртке на голое тело произвел не меньше впечатления на игривых поклонниц, которые тут же прокомментировали его выход одобрительными возгласами. «Уморительно! На первых секундах испугалась, что онарцисился в конец» «Какой красавчик! Кожаная куртка на голое тело — то, что надо!» «Да вы Коперфильд! Интересно получилось» «Шалун шалун. Чистая магия голого торса» «Самолюбование и самоирония. А еще много юмора»