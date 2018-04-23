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Кашпировский хочет наказать Эрнста за коллаж из его фотографии
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Кашпировский хочет наказать Эрнста за коллаж из его фотографии 

Свободная пресса 47 минут назад
Останкинский районный суд Москвы вызовет на заседание директора Первого канала Константина Эрнста в качестве соответчика по иску Анатолия Кашпировского. Напомним, известный психотерапевт потребовал от телекомпании 500 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, полученный после просмотра программы «Вечерний Ургант». Как сообщает «День. Онлайн», Кашпировский обратился в суд после того, как в «Вечернем Урганте» показали коллаж из его фотографии. Ургант рассказывал про «кота-экстрасенса» из Благовещенска и показывал юмористичное фото.
Первый канал заявленные исковые требования не признает.
Ранее «СП» сообщала, что девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление ООО «Национальное музыкальное издательство» и постановил взыскать с Первого канала 600 тысяч рублей компенсации за использование в телепередаче «Голос» песни «Темная ночь».
Новости по теме: Первый канал объявил о начале кастинга для участников шоу «Голос» и «Голос 60+»
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