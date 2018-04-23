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В Нэшвилле задержали подозреваемого в четырех убийствах
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В Нэшвилле задержали подозреваемого в четырех убийствах 

РИА Новости 55 минут назад
РИА Новости / Динамика дня. Подозреваемый в убийстве 4 человек в Нэшвилле (штат Теннесси, США) задержан — полиция
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