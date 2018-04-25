Андрей Тарасенко собрал контролеров и стивидоров Находки

Совещание по обеспечению благоприятных экологических условий в Находке провел врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко во вторник, 24 апреля. Представители контрольно-надзорных органов и стивидорных компаний доложили главе региона, как намерены исполнять соответствующее поручение Президента России Владимира Путина

Глава Приморья подчеркнул, что ранее подписанные соглашения с компаниями, ведущими перевалку в порту Находки, — только первый этап большой системной работы, которая призвана решить экологическую проблему в городе, а также предотвратить ее эскалацию в других муниципальных образованиях.

«Самая главная задача — научиться переваливать уголь цивилизованно, чтобы не привести своими действиями к загрязнению города. Перевалка должна быть экологичной. Нужно научиться эти процессом управлять, соглашения дорабатывать, разрабатывать нормативы, чтобы с 1 января, когда ветра начинаются и условия для перевалки самые неблагоприятные, ни одной жалобы от населения не поступало», — заявил Андрей Тарасенко.

С докладами выступили руководители территориальных управлений Роспотребназдора и Росприроднадзора. Эти федеральные ведомства, как значится в поручении Президента, должны организовать в Находке постоянный социально-экологический и экологический мониторинг, в том числе онлайн-видеонаблюдение, и принять необходимые меры реагирования по его результатам.

По словам руководителя Тихоокеанского морского Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Альтаира Тюменева, в текущем году проведено уже более 100 проверочных мероприятий, выписано штрафов на сумму более одного миллиона рублей, в отношении 11 стивидоров поданы иски в суд с требованием о временной приостановке деятельности.

Отмечено, что сотрудниками управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в этом году проведено более 100 исследований, в 10 пробах выявлены несоответствия санитарно-гигиеническим нормам. Всего же, по словам врио руководителя управления Марины Поляковой, надзорные мероприятия проведены в отношении восьми стивидорных компаний.

Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный отметил, что это не все стивидоры Находки. Андрей Тарасенко также акцентировал внимание на том, что санитарные нормы едины для всех.

«Прошу соответствующие службы обратить внимание на все порты, где ведется перевалка угля, а также сухие порты», — заявил врио Губернатора, добавив, что наряду с теми, кто понимает новые и задачи и готов их выполнять, есть те, кто игнорирует поручения и рассчитывает уйти от ответственности.

В числе предложений, озвученных на совещании, — разработка единой санитарно-защитной зоны, подписание контрольно-надзорными органами и стивидорами дополнительного соглашения, в котором перечислены все мероприятия, необходимые к выполнению для снижения негативного эффекта на окружающую среду.

Определить тот ущерб, который уже был нанесен, призваны исследования ТИНРО-Центра. Как было заявлено в ходе заседания, сбор и анализ данных о состоянии водных биоресурсов в Находке будет проведен летом этого года.

Свою точку мнения на заседании высказали и руководители компаний, осуществляющих перевалку угля в Находке. Бизнесмены уверяют, что готовы вкладывать средства в развитие технологий по охране окружающей среды, только им необходим подробный перечень мероприятий, методика их проведения.

«Ждем, что будут конкретные цифровые выкладки, сколько нужно пушек, сколько они должны лить, а не наугад. Средства на это есть», — сказал представитель компании «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт».

Прокурор возразил — прежде всего нужно желание самих предпринимателей находить компромисс между развитием своих экономик и будущим города, комфортной жизнью его населения.

«Несмотря на то, что нет методик, факт загрязнения окружающей среды нельзя отрицать. По факту, за два года ничего не сделано. Вы сами технологи и производственники, чтобы решить, какие пушки вам нужны. Формальными вещами вы пытаетесь прикрыть истинную суть проблемы», — считает Сергей Бессчасный.

На совещании также выступил заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Василий Лавров . Этому ведомству Президент поручил провести проверки соответствия договоров аренды инфраструктуры морского порта Находка требованиям законодательства РФ в области санитарной, экологической безопасности и охраны окружающей среды, а также соблюдения сторонами своих обязательств.

«Из 12 компаний, осуществляющих перевалку угля в Находке, семь используют причалы, находящиеся в федеральной собственности. На прошлой неделе отправлены претензии пяти из шести арендаторов. Не будет реакции до 8 мая, последуют судебные разбирательства. Шестой получит претензию, если не исправит нарушение», — сообщил он.

Представители общественности, в свою очередь, обратились с просьбой к руководителям контрольно-надзорных органов внимательнее относиться к жалобам от населения.