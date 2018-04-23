Итальянская D-Steel начала модернизацию «Амурстали»

Восемь специалистов итальянской инжиниринговой компании D-Steel приступили к работе на единственном на Дальнем Востоке России сталелитейном комплексе «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре . Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» генеральный директор завода Сергей Кузнецов, в ближайшие месяцы предприятие удвоит выпуск проката и обеспечит арматуре лучшие, чем сейчас, характеристики.

— Реконструкция сортопрокатного цеха пройдёт в несколько этапов, в первую очередь это касается увеличения производительности печи, что повысит общую производительность стана, — говорит Сергей Кузнецов . — Второе — модернизация линии термоупрочнения, которую нам необходимо сделать в связи с введением нового ГОСТ на арматуру, он вводится по всем металлургическим предприятиям России в конце этого года. Следующий этап реконструкции мы тоже обсуждаем с итальянцами, это модернизация линии упаковки. Это небольшие изменения, которые приведут к повышению качества нашей продукции и повышению производительности.

Изменение госстандарта к производимой в России арматуре должно быть введено с начала 2018 года, но к нему оказались не готовы ни металлургические предприятия страны, ни строители и изменения на время отложили. Чтобы прокат соответствовал новым требованиям, необходимы усовершенствования оборудования сталелитейных цехов и нужно это сделать без потери производительности.

— Производительность печи увеличится на 50 процентов, — говорит Сергей Кузнецов, генеральный директор завода «Амурметалл». — К примеру, мы производили нагрев заготовки в течение одной минуты, то сейчас за 30 секунд заготовка будет выдаваться на прокат на стане. Точнее, со ста тонн в час мы перейдём к 160 тоннам в час. Линия термоупрочнения не позволит нам напрямую увеличить производительность, обеспечив качество арматурного проката, но мы планируем использовать её и в других целях.

С 350 тысяч тонн готовой продукции в год производительность вырастет до 700 тысяч тонн сортового проката за 12 месяцев. Пока неизвестно, в какой стране мира будет произведено оборудование для модернизации «Амурстали», итальянская D-Steel только готовит проект. Главное требование комсомольских металлургов — качество техники. Время введения в строй линии термоупрочнения датируется концом 2018 года, вопрос сроков модернизации печи ещё обсуждается, часть оборудования должны поставить итальянцы, другую предприятие «Амурсталь» изготовит самостоятельно или разместит заказ на других российских фирмах. Как только стороны определят, кто за что отвечает, начнётся работа — на неё отводится до 8 месяцев.

— Цена вопроса по первым двум этапам модернизации около 2 млн евро и это собственные средства «ТОРЭКС-Хабаровск», — говорит Сергей Кузнецов.