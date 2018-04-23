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Новые парковочные места планируется обустроить на территории поселения Новофедоровское в ТиНАО до августа
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Новые парковочные места планируется обустроить на территории поселения Новофедоровское в ТиНАО до августа 

Агентство «Москва» 1 час назад
Обустройство новых парковочных мест проведут на территории поселения Новофедоровское до 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов.
«В 2018 г. в дер. Кузнецово на ул. Тимуровская, д. 1 возле многоквартирного жилого дома будет обустроена автомобильная парковка площадью 367 кв. м. По этому же адресу будет проведен ремонт газона. Работы планируется выполнить до 1 августа», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент на территории поселения Новофедоровское проходит благоустройство в рамках общегородского месячника.
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