Новые парковочные места планируется обустроить на территории поселения Новофедоровское в ТиНАО до августа

Обустройство новых парковочных мест проведут на территории поселения Новофедоровское до 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

«В 2018 г. в дер. Кузнецово на ул. Тимуровская, д. 1 возле многоквартирного жилого дома будет обустроена автомобильная парковка площадью 367 кв. м. По этому же адресу будет проведен ремонт газона. Работы планируется выполнить до 1 августа», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент на территории поселения Новофедоровское проходит благоустройство в рамках общегородского месячника.