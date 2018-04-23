Работник-фрилансер: преимущества и недостатки для работодателя

Наличие сотрудников, которые работают удаленно со статусом фрилансера, имеет много положительных сторон для организации. Прежде всего, финансовая выгода. Компании не нужно организовывать и обслуживать рабочее место, оплачивать интернет, телефонию. Также отсутствуют социальные обязательства. Если штатным сотрудникам работодатель оплачивает отпуска, больничные и т.д., то в случае с фрилансером такие выплаты отсутствуют.

Сотрудничая с внешними исполнителями, которые являются индивидуальными предпринимателями, появляется возможность снизить налоговую нагрузку. Обращаясь к фрилансеру, не имеющему ИП, как правило, заключается гражданско-правовой договор. Тем самым компания-заказчик экономит на взносах в ФСС РФ

В совокупности финансовая выгода может достигать 40-50%. Более того, можно существенно снизить ставку, выбрав сотрудника из региона с уровнем заработной платы ниже среднерыночной по своему городу.

Стоит отметить, что на фриланс, в основном, уходят люди с большим опытом в своей профессии, насыщенным портфолио. Такие сотрудники способны самостоятельно принимать решения и не нуждаются в постоянном руководстве. Необходим только контроль. Конечно, при условии грамотно составленного технического задания. Здесь уже мы говорим об экономии времени.

Чаще всего компании привлекают фрилансеров для выполнения проектных задач или в период увеличения объемов работы в организации, связанный, например, с сезонностью. Еще один плюс — управление численностью штата компании без необходимости долгосрочных обязательств перед сотрудниками. Но есть и риски.

Можно ошибиться при выборе исполнителя, что повлечет за собой множество проблем в процессе реализации. И вместо экономии времени и средств появятся дополнительные расходы. Поэтому очень важно на начальном этапе не просто внимательно ознакомиться с резюме, а получить реальные отзывы, рекомендации предыдущих заказчиков.

Даже если вы нашли профессионала, чей опыт и компетенции подтверждены, не забывайте, не обремененный строгими обязательствами сотрудник может нарушить сроки работы или просто пропасть. Поэтому, возвращаясь к сказанному, очень важен поэтапный контроль. И обязательно предусмотрите возможность экстренной замены.

Также могут возникнуть коммуникационные проблемы. Особенно это касается коллективной работы над проектом. Чтобы их избежать, необходимо четко обозначить круг ответственных, с которыми стороннему сотруднику придется взаимодействовать.

Если уже в процессе вы понимаете, что наемный подрядчик некомпетентен, важно быть крайне осторожным, отказываясь от его услуг. Ведь недобросовестный фрилансер, например, работающий с вашим сайтом, имеющий доступ к системе управления, может удалить коды, занести вирус, разместить нежелательные ссылки и т.д.

Существуют компании, которые в погоне за сокращением расходов, соглашаются на устные договоренности с фрилансером. Здесь риски возрастают в разы. Работник не несет никакой ответственности, не дает никаких гарантий на соблюдение сроков, четкого выполнения поставленных задач. А за исправление своих же ошибок потребует дополнительную оплату. И в случае отказа может в одностороннем порядке прекратить сотрудничество. В итоге заказчик остаётся ни с чем, потратив время и средства. И вынужден искать нового исполнителя.

Фото Pixabay