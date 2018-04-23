Отключения света продолжатся во вторник во Владивостоке 

Жилые дома в разных районах Владивостока останутся без электроэнергии во вторник, 24 апреля. Все отключения света носят плановый характер. Время проведения работ — с 9.00 до 17.00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Плановые отключения пройдут по следующим адресам:
Ленинский район
Гоголя ул. 27, 35, 30, 33 Грибоедова ул. 3 Державина ул. 34, 45 Крылова ул. 2, 2А, 4, 7 Ладыгина ул. 15 Океанский пр-кт 40 Октябрьская ул. 14, 16, 18 Уткинская ул. 9 Шкипера Гека ул. 15, 16, 7, 9 Первомайский район
Гризодубовой ул. 5А, 7, 9 Калинина ул. 6 Марины Расковой ул. 4 Связи ул. 17, 19, 22, 5 Первореченский район
100-летия Владивостока пр-кт 99 Волжская ул. 1 Героев Варяга ул. 2/2 Советский район
100-летия Владивостока пр-кт 159, 159А, 159Б, 159В
Восточная 5-я ул. 5, 7, 86, 88, 9 Крутая 2-я ул. 4, 6, 8 Мусоргского ул. 95 Садгородская ул. 10, 12, 14, 18, 22, 23, 24 Урицкого ул. 3, 7 Шоссейная 2-я ул. 19, 19А, 58 Фрунзенский район
Фонтанная ул. 3, 7