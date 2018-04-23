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Отключения света продолжатся во вторник во Владивостоке
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Отключения света продолжатся во вторник во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жилые дома в разных районах Владивостока останутся без электроэнергии во вторник, 24 апреля. Все отключения света носят плановый характер. Время проведения работ — с 9.00 до 17.00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Плановые отключения пройдут по следующим адресам:
Ленинский район
Гоголя ул. 27, 35, 30, 33  Грибоедова ул. 3  Державина ул. 34, 45  Крылова ул. 2, 2А, 4, 7  Ладыгина ул. 15  Океанский пр-кт 40  Октябрьская ул. 14, 16, 18  Уткинская ул. 9  Шкипера Гека ул. 15, 16, 7, 9  Первомайский район
Гризодубовой ул. 5А, 7, 9  Калинина ул. 6  Марины Расковой ул. 4  Связи ул. 17, 19, 22, 5  Первореченский район
100-летия Владивостока пр-кт 99  Волжская ул. 1  Героев Варяга ул. 2/2  Советский район
100-летия Владивостока пр-кт 159, 159А, 159Б, 159В
Восточная 5-я ул. 5, 7, 86, 88, 9  Крутая 2-я ул. 4, 6, 8  Мусоргского ул. 95  Садгородская ул. 10, 12, 14, 18, 22, 23, 24  Урицкого ул. 3, 7  Шоссейная 2-я ул. 19, 19А, 58  Фрунзенский район
Фонтанная ул. 3, 7
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