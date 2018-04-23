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Ремонт дома культуры «Текстильщик» в Королеве планируется завершить до конца года
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Ремонт дома культуры «Текстильщик» в Королеве планируется завершить до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«В Королеве продолжается обновление учреждений культуры. По поручению главы города Александра Ходырева, в план дальнейшей реализации программы «Культура Подмосковья» на ближайшие годы вошли еще два учреждения. В 2018 г. будет обновлен дом культуры «Текстильщик», а на 2019-2020 гг. запланировано строительство детской музыкальной школы в микрорайоне Юбилейный, о чем давно мечтают жители микрорайона», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что с 2013 г. в Подмосковье отремонтировано и возведено 60 домов культуры и 33 детские школы искусств. Работа по обновлению объектов культуры в рамках региональной программы ведется и в Королеве. В 2016 г. был капитально отремонтирован и оснащен новым оборудованием Центральный дворец культуры им. М. Калинина, в 2016-2017 гг. проведен ремонт фасада и техническое переоснащение ДиКЦ «Костино». В начале 2018 г. после масштабного капитального ремонта открылась детская хоровая школа «Подлипки».
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