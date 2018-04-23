Экологическая катастрофа власти — завоняло от района до Кремля

Вонь везде, а особенно — в коридорах власти

Памятная «прямая линия» с президентом прошла 15 июня 2017 года. После жалоб жителей Балашихи, обратившихся к Владимиру Путину на фоне гигантской свалки, полигон «Кучино», функционирующий с 1964 года, закрыли в течение недели. Выполняя прямой указ президента, губернатор Московской области, который до этого в упор не видел проблем своих избирателей, оперативно закрыл полигон. Однако ни он, ни его правительство не приняло никаких мер для рекультивации свалки, в результате чего полигон после закрытия продолжил распространять миазмы, отравляя атмосферу Балашихи и простирая свои «вонючие щупальца» даже до центра Москвы

«Губернатор решил заняться популизмом. Вместо того чтобы приступить к сложному организационному процессу, включиться в сложную хозяйственно-административную работу, он просто взял и закрыл 24 из 37 полигонов, — заявил тогда глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун. — Закрыл те, которые были ближе к Москве, и те, где жители протестовали активно. В результате получилось так, что оставшиеся 13 полигонов переполнили настолько, что продукты гниения стали отравлять почти весь регион».

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Лишь спустя полгода непрекращающихся протестов, давления со стороны правительства Москвы и повторного вмешательства президента Воробьев начал совершать какие-то телодвижения — на полигоне «Кучино» пробурили скважины, через которые следует выводить и сжигать пахучий свалочный газ. Перед этим столичная мэрия предложила сама решить вопрос с кучинским полигоном, так как устойчивый запах сероводорода, приносимый со свалки ветром, стал буквально донимать москвичей, и с ходу разработала несколько технологических решений, однако в областном правительстве от помощи отказались, преследуя свои корыстные интересы. Еще бы, ведь Путин пообещал выделить на рекультивацию Кучино более пяти миллиардов рублей — вряд ли Воробьев захотел остаться в стороне при освоении этой суммы.

Как бы то ни было, «Кучино» по-прежнему отравляет жизнь Балашихи и окрестностей, а его рекультивацию власти области постоянно откладывают. В марте 2018 года местные жители провели акцию «Чистый воздух», в ходе которой потребовали дать экспертную оценку действиям властей в рамках рекультивации и проверить эффективность расходования бюджетных средств при рекультивации и дегазации «Кучино». Очевидно, что эффективность использования казенных денег у правительства Андрея Воробьева чрезвычайно низкая. Зато Воробьев умеет считать деньги, которые можно заработать на простом хранении мусора, не тратясь на его переработку и даже, как показала практика, на рекультивацию свалок. Простой расчет показывает, что только на вывозе мусора из Москвы на нелегальные полигоны заинтересованные лица зарабатывают по 17-18 млрд рублей ежегодно.

В итоге поручение Владимира Путина разобраться с мусорной проблемой в понимании Воробьева превратилось в закрытие тех полигонов, которые привлекли наибольшее внимание, перенаправление мусорных потоков на полигоны в других городах и попытку замолчать и задавить все протесты. В мусорной связке с Воробьевым оказался и мэр Москвы Сергей Собянин , так как столица является главным производителем отходов (до 15 млн тонн в год), а уровень их переработки и сортировки не просто «оставляет желать лучшего», а «ниже некуда». Однако в защиту Собянина можно привести хотя бы действия его подчиненных, пытавшихся решить проблему «Кучино», а также нынешние действия московского правительства, которое ведет переговоры с соседними регионами, чтобы перераспределить отходы на их полигоны. Кроме того, Москва готова инвестировать в строительство мусороперерабатывающих заводов, например, Ярославской области столица предложила 500 млн рублей за приемку 200 тысяч тонн мусора в год.

Воробьев против Шестуна: помощь высоких покровителей

Несколькими днями ранее глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун записал видеообращение к президенту, в котором рассказал о своем продолжающемся больше года конфликте с правительством области и лично губернатором Воробьевым. Обращение получилось сенсационным, потому что Шестун обнародовал аудиозаписи разговоров с главой администрации Воробьева Михаилом Кузнецовым , генералом ФСБ Иваном Ткачевым и главой управделами президента по внутренней политике Андреем Яриным . Эти высокопоставленные сановники, вне всяких сомнений, с подачи главы Подмосковья, всячески пытались заставить Шестуна уйти в отставку, в том числе расписывая ему уголовные последствия упрямства. Шестун оказался Воробьеву «костью в горле» из-за того, что он всячески поддерживает выступающих против «мусорного губернатора» активистов и не желает «сдавать» район на откуп регионалам.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Выходит, что вместо того, чтобы глобально, последовательно и открыто налаживать в регионе качественную переработку мусора, заниматься его ответственным хранением и ликвидировать последствия своей халатной политики, власти Подмосковья глушат справедливый протест граждан и давят неугодного главу района. Об этом же говорят и обыски, которые с подачи областного правительства прошли в квартирах активистов из Волоколамска , где население также протестует против полигона «Ядрово», превратившегося в экологическую бомбу после закрытия «Кучино».

20 апреля видеообращение Шестуна прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Он сообщил, что в Кремле еще не знают его сути, но обязательно с ним ознакомятся.

Стоит отметить, что неделей ранее, когда в администрации Серпуховского района прошли обыски ФСБ, позже повторившиеся и парализовавшие работу муниципалитета, в одном из СМИ появился «компромат» на Александра Шестуна. В материале непокорного главу обвиняют в убийстве, связях с криминалом и коррупции. Удивительно лишь то, что имея такую фактуру, силовики еще не посадили Шестуна — этот факт ставит достоверность источника под сомнения. С другой стороны, политтехнолог Александр Швайгерт, комментируя видеообращение Шестуна изданию «Коммерсантъ», заметил, что не удивится, если в результате операции силовых структур и по указке Воробьева борца с мусором признают одновременно «и пособником террористов, и насильником, и создателем серпуховской ОПГ, например».

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Как бы то ни было, пока представители Кремля, ФСБ, мэрии Москвы, правительства Московской области и муниципальные власти меряются силами и тянут одеяло каждый на себя, перебрасывая ответственность как гранату без чеки, жители Подмосковья ежедневно борются за свое право на чистый воздух. Лишь их усилиями удалось добиться хоть каких-то практических результатов — буквально своими телами они преграждают путь грузовикам с мусором, которые везут его в нарушение всех норм на забитые полигоны, и даже выигрывают суды, добиваясь закрытия свалок.

Подробнее — в подборке ПАСМИ «Экологическая катастрофа губернатора Воробьева»