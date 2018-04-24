Делегация Совета Федерации прибыла в Республику Сербскую

Гостей из России встретили председатель народной скупщины Республики Сербской Неделько Чубрилович и вице-премьер Республики Сербской Сребренко Голич.

Во вторник запланирована встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Президентом Республики Сербская Милорадом Додиком. Также спикер палаты регионов выступит в народной Скупщине Ренспублики Сербской.

Кроме этого российские сенаторы возложат венки к памятнику погибшим Героям народно-освободительной борьбы в Югославии.