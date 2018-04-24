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Делегация Совета Федерации прибыла в Республику Сербскую
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Делегация Совета Федерации прибыла в Республику Сербскую 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе официальной делегации палаты регионов прибыла в столицу Республики Сербской Баня-Луку.
Гостей из России встретили председатель народной скупщины Республики Сербской Неделько Чубрилович и вице-премьер Республики Сербской Сребренко Голич.
Во вторник запланирована встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Президентом Республики Сербская Милорадом Додиком. Также спикер палаты регионов выступит в народной Скупщине Ренспублики Сербской.
Кроме этого российские сенаторы возложат венки к памятнику погибшим Героям народно-освободительной борьбы в Югославии.
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