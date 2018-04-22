Григорян: «На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города». В Армении продолжаются митинги

Лидер оппозиции Никол Пашинян , по призыву которого и началось сегодня шествие, задержан, с ним еще два депутата. Между тем, полиция Еревана заявляет, что не задерживала их, а «принудительно удалила» с места митинга организаторов.

Полиция стянула к площади Республики в Ереване крупные силы, в том числе подразделений спецназа. Площадь оцеплена. По сообщению правоохранительных органов , задержано уже порядка 100 человек.

Утром диалог Пашиняна с премьер-министром Сержем Саргсяном провалился. Переговоры длились три минуты. Премьер прибыл в гостиницу «Мэрриот-Армения», сел на отведенную для переговоров сцену и терпеливо ждал.

Вошедший в зал после него Пашинян демонстративно медленно располагался, а затем заявил, что диалога быть не может и разговор должен идти об условиях отставки. Премьер возразил: «Это не переговоры, не диалог: это ультиматум, шантаж в адрес государства и законной власти». Вот как комментирует сорвавшуюся встречу политолог из Еревана, директор Кавказского института СМИ Александр Искандарян

Александр Искандарян директор Кавказского института СМИ «Эти переговоры не были реально переговорами. Господин Пашинян говорил, что он может говорить только об отставке. Премьер-министр ответил ему, что силы, которые обладают 7% в парламенте об отставке говорить не могут. На этом разговор закончился и должен был закончиться таким образом. Я думаю, что со стороны власти эта встреча была попыткой наряду с приходом президента на площадь, обращений по поводу диалога, которых было несколько, это было одним из способов показать, что они готовы были идти на компромиссы. Со стороны Пашиняна это было подтверждение радикалистской политики, радикалистской риторики даже в глазах своих сторонников. Я думаю, что ситуация в тупике: никакими переговорами, никаким диалогом она разрешиться уже вряд ли может. Я думаю, что скорее всего власти будут применять меры полицейского характера, чтобы каким-то образом ситуацию разблокировать».

Председатель правления Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, политолог Степан Григорян говорит о масштабности протестных настроениях:

Степан Григорян председатель правления Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству «В республике на ноги встали все деревни, все маленькие, большие города. Там, где идет шествие, невозможно не закрывать уши. Все машины во всем городе сигналят, то есть это общенациональный протест. Очень серьезная ситуация. Сейчас она гораздо более серьезная, чем вчера-позавчера, когда полиция пыталась бить людей. Это восстание из восстания оппозиции, из протестов оппозиции уже три-четыре дня назад переросло в протест граждан. Например, во всяких селах, маленьких городах Армении протестные акции очень часто идут, перекрывают дороги. Ясно сейчас это днем, пока это раскручивается, потом вечером будет громадный митинг».

Полиция для разгона демонстрантов в центре Еревана применила свето-шумовые гранаты. Сейчас протестующие и полиция ведут переговоры, митингующие требуют вернуть лидера оппозиции депутата Пашиняна.