Глупые изобретения, к которым человечество оказалось не готово

Шведский «Музей провалов», расположенный в Хельсинборге — занятное место, где можно увидеть самые необычные вещи. Здесь в качестве экспонатов представлены изобретения, которые обернулись провалом для производителя.