СМИ: Мнучин возглавит американскую делегацию на открытии посольства США в Иерусалиме

ВАШИНГТОН, 23 апреля. / ТАСС /. Министр финансов США Стивен Мнучин , как ожидается, возглавит американскую делегацию на церемонии открытия посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме , запланированной на 14 мая. Об этом в воскресенье сообщил портал Axios со ссылкой на израильских официальных лиц.

По их словам, правительство Израиля хотело бы использовать это событие в качестве толчка для еще большего укрепления отношений с США. В состав делегации также должен войти старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер , который в Белом доме курирует вопрос урегулирования между израильтянами и палестинцами. В минфине США ТАСС пока не подтвердили данную информацию.

При этом ранее сам американский лидер не исключал, что посетит церемонию открытия посольства.

В начале декабря прошлого года Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. В феврале Госдепартамент объявил, что изначально американский посол и небольшая группа его сотрудников будут работать на территории генерального консульства США в районе Арнона. К концу года для них возведут отдельный корпус.

Параллельно с этим идет поиск места для полноценного посольства в Иерусалиме.