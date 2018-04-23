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СМИ: Мнучин возглавит американскую делегацию на открытии посольства США в Иерусалиме
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СМИ: Мнучин возглавит американскую делегацию на открытии посольства США в Иерусалиме 

ТАСС 35 минут назад
ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин, как ожидается, возглавит американскую делегацию на церемонии открытия посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме, запланированной на 14 мая. Об этом в воскресенье сообщил портал Axios со ссылкой на израильских официальных лиц.
По их словам, правительство Израиля хотело бы использовать это событие в качестве толчка для еще большего укрепления отношений с США. В состав делегации также должен войти старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, который в Белом доме курирует вопрос урегулирования между израильтянами и палестинцами. В минфине США ТАСС пока не подтвердили данную информацию.
При этом ранее сам американский лидер не исключал, что посетит церемонию открытия посольства.
В начале декабря прошлого года Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. В феврале Госдепартамент объявил, что изначально американский посол и небольшая группа его сотрудников будут работать на территории генерального консульства США в районе Арнона. К концу года для них возведут отдельный корпус.
Параллельно с этим идет поиск места для полноценного посольства в Иерусалиме.
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