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Медведев в понедельник проведет заседание наблюдательного совета ВЭБа
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Медведев в понедельник проведет заседание наблюдательного совета ВЭБа 

Прайм 49 минут назад
МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, сообщила пресс-служба кабмина.
"Двадцать третьего апреля Дмитрий Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в заседании примут участие первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, заместители председателя правительства Аркадий Дворкович, Дмитрий Козак и Александр Хлопонин. Также в заседании будут участвовать помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава ВЭБа Сергей Горьков.
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