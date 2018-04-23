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Медведев проведет заседание наблюдательного совета ВЭБа
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Медведев проведет заседание наблюдательного совета ВЭБа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, сообщила пресс-служба кабмина.
"Двадцать третьего апреля Дмитрий Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в заседании примут участие первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, заместители председателя правительства Аркадий Дворкович, Дмитрий Козак и Александр Хлопонин. Также в заседании будут участвовать помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава ВЭБа Сергей Горьков.
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