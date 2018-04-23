В Страсбурге открывается весенняя сессия ПАСЕ

СТРАСБУРГ , 23 апр — РИА Новости Кристина Луна Родригес. Ситуация вокруг кандидата на пост нового главы ПАСЕ, предложение украинской делегации обсудить законность выборов президента России в Крыму и заседание подкомиссии Бюро ПАСЕ с российским участием станут центральными темами открывающейся в Страсбурге весенней сессии ПАСЕ. Российская делегация в работе сессии участия не принимает.

Кандидат

Нынешний глава ПАСЕ итальянец Микеле Николетти приступил к выполнению своих обязанностей в январе этого года. Однако в марте он проиграл парламентские выборы в Италии

В группе социалистов, к которой принадлежит Николетти, РИА Новости пояснили, что в апреле она выберет кандидата на пост нового руководителя ассамблеи. Там рассказали, что «в ходе следующего заседания группы в рамках апрельской сессии будет организовано голосование для назначения своего следующего кандидата в президенты ПАСЕ».

Члены группы должны будут выбрать между двумя кандидатами, это Антонио Гутьеррес Лимонес из Испании и возглавляющая группу Лилиана Мори Паскье из Швейцарии

Николетти принял решение о том, что уйдёт с поста президента ПАСЕ перед началом июньской части сессии, чтобы «позволить кандидату на пост президента быть избранным в понедельник на июньской сессии».

"Это направлено на обеспечение преемственности президентства Группы в ПАСЕ", — пояснили в политгруппе.

Примечательно, что в прошлом году ПАСЕ специально изменила свой регламент и отправила в отставку испанца Педро Аграмунта после его поездки в Сирию . В октябре прошлого года Ассамблея избрала нового кандидата из политгруппы Стеллу Кириакидес . А в январе, когда очередь перешла к социалистам, на пост был утверждён Микеле Николетти.

Украинское предложение

Делегация Украины в ПАСЕ предложила вынести на обсуждение предстоящей апрельской сессии Ассамблеи вопрос проведения выборов президента РФ в Крыму, которые предложено назвать «незаконными». Как рассказали РИА Новости в аппарате Ассамблеи, «поступило предложение обсудить на сессии в рамках текущих дебатов тему „незаконные выборы президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым: нарушение прав человека“.

В поступившей в распоряжение РИА Новости предварительной повестке дня сессии такое предложение, действительно, содержится в формате текущих дебатов (без принятия какой-либо резолюции). Окончательная повестка дня работы Ассамблеи утверждается в первый день сессии. Сначала она обсуждается на заседании уставного органа ПАСЕ-Бюро, затем по повестке дня происходит обсуждение на сессии.

Подкомитет

В рамках предстоящей сессии 26 апреля пройдёт третье заседание подкомитета Бюро по гармонизации органов Совета Европы и ПАСЕ. Российскую сторону на нем будет представлять глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

Предыдущее заседание ad-hoc комитета прошло 16 марта этого года. Российскую сторону на нем представлял вице-спикер Госдумы Петр Толстой . В рамках заседания обсуждались в том числе российские предложения по внесению изменений в регламент организации. Москва подобные предложения представила в ПАСЕ.

Заседание пройдёт на фоне продолжающегося уже несколько лет конфликта России и Совета Европы. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

ПАСЕ признала, что отказ России платить первую треть своего взноса за 2018 год стал причиной финансовых трудностей организации. В резолюции постоянной комиссии ПАСЕ, поступившей в распоряжение РИА Новости, отмечалось, что организации пришлось заморозить бюджет на девять процентов, его дефицит составил 1,5 миллиона евро.

И другие темы

В рамках своей весенней сессии ПАСЕ рассмотрит вопросы о чрезвычайном положении и об отступлениях от положений Европейской конвенции о защите прав человека.

На обсуждение также будут вынесены вопросы борьбы с организованной преступностью посредством конфискации незаконного имущества, финансирование террористической группировки ИГ*, юридические проблемы и обязательства в отношении прав человека в контексте гибридной войны.

Среди пунктов повестки дня числятся также темы, связанные с ролью Совета Европы в Ливии , и доклад о гуманитарных потребностях внутренне перемещенных лиц, а также доклад об изменении климата и соблюдении Парижского соглашения.

Накануне сессии поступили запросы о проведении срочных (с резолюцией) дебатов на тему „Подъем антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе: вызов европейским ценностям“, а также текущих дебатов (без резолюции) на тему „Копенгагенская декларация — оценка и последующие шаги“.

Планируется, что парламентарии также проведут обмен мнениями с Генеральным секретарем Организации и председателем Комитета министров.

Завершится весенняя сессия ПАСЕ в пятницу 27 апреля.

* Запрещенная в России террористическая организация