Власти Дагестана и представители АСИ обсудят улучшение инвестклимата региона 

МАХАЧКАЛА, 23 апреля. /ТАСС/. Представители Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов и власти Дагестана обсудят улучшение инвестиционного климата в республике в ходе стратегической сессии в понедельник в Махачкале. Об этом ТАСС сообщил советник генерального директора АСИ Анвар Гаджиев.
"В рамках стратегической сессии «Улучшение инвестиционного климата Дагестана» представителями органов госвласти республики и АСИ совместно с федеральными и региональными экспертами будут детально рассмотрены ключевые проблемные зоны, выявленные по результатам Национального рейтинга, которые создают барьеры для предпринимателей региона", — сказал Гаджиев.
"В ходе работы 2 параллельных круглых столов по темам «Контрольно-надзорная деятельность. Снижение давления» и «Технологическое присоединение к электрическим сетям» участники изучат проблемы и лучшие практики, направленные на их решение. По итогам стратегической сессии участниками будет подготовлена «дорожная карта», направленная на решение выявленных в рамках мероприятия проблем", — сказал собеседник агентства.
По словам Анвара Гаджиева, участие в мероприятии примут директор направления «Развитие регионов» АСИ Игорь Кустарин, руководитель представительства АСИ в Северо-Кавказском федеральном округе Магомед Шейхов, министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов и другие эксперты.
Организаторами сессии являются правительство Дагестана и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
С 2014 года Агентством стратегических инициатив формируется Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Рейтинг оценивает усилия региональных органов власти по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Он является одним из ключевых элементов оценки эффективности деятельности руководителей субъектов РФ.