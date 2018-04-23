Ещё
Глава Палаты народов Боснии высоко оценил отношения с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Палаты народов Боснии высоко оценил отношения с Россией 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
«Визит делегации Совета Федерации РФ во главе с Валентиной Матвиенко в Боснию и Герцеговину проходит в важный для всего мира момент. Сейчас внимание боснийской общественности приковано к развитию ситуации в отношениях между ключевыми игроками на международной арене, а также вокруг государств, пытающихся различными правовыми способами отстоять свой суверенитет и право выстраивать собственное будущее», — отметил Огнен Тадич, добавив, что «россияне ознакомили нас с их конструктивной позицией по существу данных вопросов».
Политик также прокомментировал выступление Валентины Матвиенко в Парламентской ассамблее БиГ.
"На мой взгляд, обращение госпожи Матвиенко к делегатам Палаты народов и всем гражданам Боснии и Герцеговины носило дружественный характер, подчеркивало уважение к Дейтонским мирным соглашениям и желание РФ не допустить здесь осложнения внутриполитической ситуации. Кроме того, из ее слов можно сделать вывод об открывающихся возможностях для расширения двусторонних экономических отношений между нашими странами", — рассказал Огнен Тадич.
Напомним, что делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко прибыла сегодня с официальным двухдневным визитом в Боснию и Герцеговину, где запланированы встречи россиян с руководством страны и Республики Сербской (РС). В преддверии визита российских сенаторов коллегия Народной Скупщины РС единогласно утвердила проведение 24 апреля с.г. торжественного заседания парламента, когда к депутатам обратится почетный гость из России — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Председатель Народной Скупщины Неделько Чубрилович проинформировал членов коллегии, что на торжественное заседание НС РС приглашены в качестве гостей все депутаты из Республики Сербской в обеих палатах парламента БиГ, лидеры парламентских политических партий, представленных в РС, а также другие высокопоставленные чиновники", — говорится в сообщении пресс-службы НС РС.
Справка «РГ»
В настоящее время Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) — Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.
Российская Газета: последние новости
МИД: Модернизация вооружения РФ – реакция на обострение ситуации в мире В Волгограде для гостей ЧМ-2018 приготовили новые речные маршруты В новостройках Петербурга появятся места для зарядки электрокаров
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие122
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»224
На Москву обрушится торнадо38
Кейт Миддлтон родила
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение