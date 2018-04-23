Глава Палаты народов Боснии высоко оценил отношения с Россией

«Визит делегации Совета Федерации РФ во главе с Валентиной Матвиенко в Боснию и Герцеговину проходит в важный для всего мира момент. Сейчас внимание боснийской общественности приковано к развитию ситуации в отношениях между ключевыми игроками на международной арене, а также вокруг государств, пытающихся различными правовыми способами отстоять свой суверенитет и право выстраивать собственное будущее», — отметил Огнен Тадич, добавив, что «россияне ознакомили нас с их конструктивной позицией по существу данных вопросов».

Политик также прокомментировал выступление Валентины Матвиенко в Парламентской ассамблее БиГ.

"На мой взгляд, обращение госпожи Матвиенко к делегатам Палаты народов и всем гражданам Боснии и Герцеговины носило дружественный характер, подчеркивало уважение к Дейтонским мирным соглашениям и желание РФ не допустить здесь осложнения внутриполитической ситуации. Кроме того, из ее слов можно сделать вывод об открывающихся возможностях для расширения двусторонних экономических отношений между нашими странами", — рассказал Огнен Тадич.

Напомним, что делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко прибыла сегодня с официальным двухдневным визитом в Боснию и Герцеговину, где запланированы встречи россиян с руководством страны и Республики Сербской (РС). В преддверии визита российских сенаторов коллегия Народной Скупщины РС единогласно утвердила проведение 24 апреля с.г. торжественного заседания парламента, когда к депутатам обратится почетный гость из России — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Председатель Народной Скупщины Неделько Чубрилович проинформировал членов коллегии, что на торжественное заседание НС РС приглашены в качестве гостей все депутаты из Республики Сербской в обеих палатах парламента БиГ, лидеры парламентских политических партий, представленных в РС, а также другие высокопоставленные чиновники", — говорится в сообщении пресс-службы НС РС.

Справка «РГ»

В настоящее время Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) — Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.