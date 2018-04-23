Владимир Жириновский ответил Владиславу Суркову 

Открытое письмо В. Ю. Суркову от председателя ЛДПР, члена Госсовета РФ, депутата Госдумы, профессора МГУ им. М. В. Ломоносова, доктора философских наук, заслуженного юриста РФ В. В. Жириновского.
Дорогой Владислав Юрьевич!
Прочитав в журнале «Россия в глобальной политике» вашу статью «Одиночество полукровки»*, удивился тому, что вы так расстроились из-за последних событий. У меня, наоборот, нет сомнений, что у России прекрасная судьба!
Мы имеем огромную территорию, которая в несколько раз больше, чем вся Европа. На этом бескрайнем пространстве живут самые разные народы, наша территория богата огромными ресурсами. Мы дали миру великие имена — и композиторы, и писатели, и спортсмены, сейчас расцветает наша талантливая молодёжь. Мы построили тысячи городов на наших необъятных просторах, и у нас самая длинная в мире железная дорога — Транссиб, и по ней пойдут «Сапсаны», скоростные поезда. И мы доведём широкую колею от Минска и до Гамбурга. Наши спортсмены лучшие в мире, и за это их не пускают на Олимпийские игры и летом, и зимой.
К чему эти стоны, что мы полукровка?! Весь мир сегодня — полукровка, все народы смешались. Америка — вообще плавильный котёл, Китай — ассимиляция. Турки, греки, болгары, грузины, армяне, славяне — всё смешалось в этом мире. И дальше будет перемешиваться: мигранты едут ко всем — в Европу, в Америку, в Россию.
Нам не нужно быть частью какой-либо системы — нам не подходит последний или предпоследний вагон в поезде ЕС или в Восточном экспрессе «Дели — Пекин — Токио». Мы — отдельный поезд, у нас первые и лучшие вагоны, и наш поезд мчит от одного океана до другого.
Мы воевали больше всех, мы одержали великие победы, мы поставили на место японцев и китайцев, всех азиатов. Наши войска прошагали всю Европу и громили все европейские нации. При этом нас вынуждали участвовать в этих войнах, и не всегда жертвы этих войн были праведные. Любые войны, революции влекут за собой бесчисленное количество невинных жертв, людей, погибающих в пожаре ненависти, который порождают все гражданские войны и революции.
Да, мы не Запад и не Восток — так в этом же и есть самый большой интерес жизни в России. Восток — это вечная деспотия, что-то кошмарное, что-то связанное с Чингисханом или Мао Цзэдуном, с басмачами или талибами. Европа потеряла все свои колонии, Европа сегодня, как бомж, — сама себе не хозяин, настоящий хозяин сидит за океаном, а наши люди свободно живут во всех странах мира и пользуются там большим уважением и влиянием. Особенно много нас в Европе и США.
Мы не отставали и в техническом прогрессе. Разве вы не знаете имена всех наших великих изобретателей — и радио, и паровозов, и самолётов, и вертолётов, и телевидения, Интернета, разве вы не помните наши изобретения в генетике, кибернетике?.. Мы опирались только на свой ум — ум русского народа. А Европа, как и Америка, использовала коллективный ум десятков других стран, в том числе за счёт жесточайшей эксплуатации их как колоний.
Они эксплуатировали, а мы всё раздавали бедным, всем, кто входил в состав Российской империи, мы их поднимали до нужного уровня, и всё за счёт Центральной России, этнически русской России. И это продолжалось практически до 1991 года. Разве это не богатство — оказать помощь миллиардам бедных?
Мы содержали и коммунистические партии, движения за мир почти во всех государствах нашей планеты — мы боролись за мир, не за войну. И компартии во всех странах мира заботились о бедных и боролись против их эксплуатации.
Мы готовы принимать правила Запада, но посмотрите: ВТО, всемирная торговля — европейцы и американцы не хотят торговать по рыночным ценам, они ставят преграды, вводят заградительные пошлины. Это же делаем не мы, а они! Они не хотят наши газопроводы с дешёвым русским газом — разве это был бы не подарок всем европейским народам, которые теперь вынуждены покупать дорогие энергоресурсы из США?! И США ещё раз обогатятся, незаконно вытесняя Россию с европейских рынков.
Они контролируют Украину, устроив там незаконный государственный переворот. Разве это демократия?! Разве не у них трещит по швам свобода прессы, когда закрываются все русские теле— и радиоканалы, печатные издания, когда вся пресса Европы и Америки дудит в одну дуду, нападая по любым поводам на Россию?
Разве это мироустройство, нужное человечеству, когда бомбят любые страны по любому ложному поводу? Примеров много: Афганистан, Ирак, Ливия, Балканы, Косово, Сербия, теперь Сирия. Всё горит под ногами европейцев. А мы, как всемирное МЧС, тушим пожары. И самый мощный охлаждающий душ мы даём сегодня на окровавленную, многострадальную сирийскую землю. На наших глазах разыгрывается величайшая трагедия народов Ближнего Востока, когда США и их союзники по НАТО издеваются, истребляя арабов, курдов, турок, персов и другие народы, проживающие в этой части мира.
Только мы останавливаем сегодня террор на всей планете. Если бы не наше вмешательство на Ближнем Востоке, сегодня бы тысячи и тысячи игиловцев совершали бы теракты во всех европейских столицах. Мы снова и снова спасаем уже не только соседей, но и всё человечество. И в этом наша заслуга.
За это нас готовы награждать граждане всей планеты, которые ненавидят Америку, подмявшую под себя Европу. Все азиаты и африканцы, которых несколько миллиардов, ненавидят и европейцев, и американцев за их действия в прошлом, когда была колониальная система, и в настоящем, когда они выступают в роли «учителей» для всего человечества.
Вы так задумчивы, Владислав Юрьевич. Вы в самом расцвете, вы достигли апогея в карьере чиновника и, размышляя о судьбах Родины, вы начинаете так же скулить, как вся интеллигенция царской, советской и нынешней России. Вы ведёте себя как ребёнок — вам скучно. Вам чего-то ещё хочется, и вы не знаете чего? Вам хочется, чтобы было, как в Европе? Но Европе-то хочется, чтобы они жили, как мы живём в России! Те времена, когда у нас был дефицит товаров или ограничения в передвижениях по миру, давно прошли, а сегодня у нас — самая свободная пресса, даже слишком свободная. Слишком много у нас свободы и в Интернете, поэтому много ложной информации. Но это тоже, видимо, цена свободы слова.
Теперь мы все становимся блогерами. Придёт время — не будет ни партий, ни профсоюзов, ни депутатов — мы будем дома через планшеты, смартфоны выдвигать идеи, проводить референдумы, голосовать за новые законы, за будущих губернаторов и президентов. У нас самые большие возможности! У нас нет сегодня коммунистического режима с жёсткой марксисткой идеологией, у нас нет правонацистского режима, как сегодня на Украине, и мы нигде не доминируем, нигде не навязываем свою гегемонию, ни в одном из вопросов.
Нам завидуют, Владислав, а где зависть — там ревность, там ненависть. Почему я так говорю? Потому что судьба России сходна с судьбой ЛДПР, которую я возглавляю уже 30 лет. Каждый день ушаты помоев выливают на ЛДПР и на меня. Почему? Потому что только мы определили правильную центристскую нишу в патриотической оболочке.
Левые провалились после господства в течение 70 лет даже при наличии самой мощной в мире армии и политической полиции в лице КГБ. Демократы ельцинского разлива сами рухнули — со слезами на глазах ушли. Третья сила, кремлёвская — консерваторы. Но не все ими довольны, и они сами не всегда довольны собой.
И только мы, ЛДПР, нашли эту центристскую нишу — мы ни с левыми, мы ни с правыми. Сегодня у нас есть большевики в лице КПРФ, меньшевики в лице «СР», кадеты в лице «ЕР». И октябристы в лице ЛДПР. Октябристы — это те, кто поддержали Манифест царя от октября 1905 года, по которому в апреле 1906 года прошли первые выборы в ГД. То же самое сделала ЛДПР, поддержав новую Конституцию России в декабре 1993 года и победив на первых же выборах в ГД 12 декабря 1993 года.
Именно позиция ЛДПР, наша программа, стратегия, наши лозунги стали актуальными. И моя лучшая книга «Последний бросок на Юг», она предвосхитила то развитие событий на Ближнем Востоке, тот поворот на Юг нашей внешней политики, которые произошли в эти последние годы. И это тоже вклад ЛДПР.
Вы думаете, есть два пути — на Восток и на Запад? Есть ещё третий путь — на Юг. Там, где нас всегда ждали, — Турция, Иран, Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан… Все вместе мы можем создать конфедерацию, и она перевесит ЕС и по количеству населения (более 500 млн), и по ресурсам, и по экономическому и военному потенциалу. Это вполне реально, но мы не будем торопить события, хотя уже наметилась тенденция к усилению, укреплению связей «Москва — Анкара — Тегеран». И совсем недалеко Кабул и Исламабад, которые под влиянием Ирана, как фарсоязычные страны, с удовольствием бы примкнули к нашему новому объединению. Так же, как и арабы — Сирия, Ирак и другие арабские страны, которым мы всегда помогаем.
Но и это не означает, что мы должны зациклиться только на южном направлении. Мы должны сегодня брать понемножку. Сегодняшняя внутренняя и внешняя политика — это коктейль, это винегрет — что-то с Востока взять, что-то с Запада, что-то с Юга…
Сегодня нельзя придерживаться жёстко одной, резко очерченной идеологии, концептуального порядка — допустим, коммунизм, либерализм, консерватизм. Вот всё понемножку — это и создаст ту идеологию, ту доктрину, которую исповедует ЛДПР.
И выборы Президента России 18 марта показали, что президент идёт ближе к той нише, которую расширяла ЛДПР, начиная с 12 декабря 1989 года, с момента учреждения. Мы движемся на Юг в аспекте внешней политики, а внутри мы не забываем о бедных (это левая идеология), мы не очень нападаем на богатых (это либеральная идеология), у нас самая свободная пресса, нам предстоит сделать более независимыми наши суды, усилить борьбу с коррупцией.
У нас есть чем гордиться и у нас — огромное количество достижений! У нас подросла прекрасная новая молодёжь — она уже не царская, не рабоче-крестьянская и не прозападно-демократическая, как при Ельцине, — она патриотическая, она русская, российская. И она умная, образованная и готовая побеждать во всех конкурсах и во всех соревнованиях: и в спорте, и в культуре, и в студенческих универсиадах и олимпиадах. По всем направления — везде мы стремительно идём вверх.
Посмотрите — здоровый образ жизни. В ЛДПР никто не курит и не употребляет алкоголь. И все семьи в основном многодетные, как у вас. Я вижу всё это и поэтому очень спокойно отношусь к сегодняшнему положению России, ибо оно полностью соответствует статусу ЛДПР — всеобщая ненависть со всех сторон, нас недолюбливают. Я привык к тому, что меня боятся, потому что я говорю правду, говорю то, о чём не говорят профессора европейских и американских вузов. Может, поэтому мне отказывают в визах уже 30 лет?
Я прошу вас, Владислав, посмотрите на будущее оптимистично и формируйте ваше мнение только в положительном формате. Россия на правильном пути — Россия будет сотрудничать с Востоком, с Западом и будет продвигаться на Юг, где наиболее благоприятные условия.
Пусть наше прошлое и было тяжёлым, но оно было тяжёлым у всех народов — везде были кровь, насилие, везде были свои варфоломеевские ночи, свои октябрьские революции, свои сталинские диктатуры. Но с этим человечество постепенно заканчивает: в Китае нет Мао Цзэдуна, в Монголии нет Чингисхана, у нас нет Сталина, в Германии нет Гитлера, в Чили нет Пиночета.
Поэтому смотрите вперёд с радостью и улыбкой, Владислав Юрьевич!
Может быть, хотя бы сейчас вы сможете признать, что ЛДПР всегда получала куда больше голосов, чем ей писали в заключительных протоколах? И при этом ЛДПР не ворчала, не выводила людей на улицу, понимая, что надо идти на компромисс, надо помогать стране, надо любить страну в себе, а не себя в стране.
Я уверен, что пройдут годы, и вы будете с большим оптимизмом смотреть в наше будущее и давать более положительную оценку нашему прошлому. Ведь мы не одиноки — миллиарды людей и сегодня с надеждой смотрят на нас, они не хотят жить, как Америка или ЕС.
Миллионы мигрантов, придя в Европу, не адаптировались к её порядкам, а навязывают ей новые. Поэтому растёт влияние праворадикальных партий в Европе, и становится неизбежным «поправение» Европы и усиление праворадикальных позиций, тенденций, доктрин.
И только мы снова будем оставаться островом настоящей свободы — континентом благополучия, радости. У нас не будет больше никогда концлагерей и не будет страха перед стуком в дверь, а будут свадьбы, у родильных домов будут стоять отцы, ожидая увидеть своих младенцев… Больше радости будет!
Но российской интеллигенции всегда будет скучно, потому что ей нужны революции, ей нужны какие-то события, чтобы можно было сопереживать. Я не гневаюсь на нашу интеллигенцию — она была и всегда будет такой: стоните, скулите, переживайте. Но мы не можем на ваших глазах постоянно разыгрывать шекспировские трагедии — нам ближе комедия, нам хочется смотреть фильмы «С лёгким паром» или «Джентльмены удачи», а не переживать очередную трагедию 1917 года или 1991 года, крича «Да здравствует Ельцин». Нам не нужны вожди, нам не нужны авторитарные режимы, и мы идём к этому. Идём вместе со всем человечеством. Нас любят на всех континентах — все улыбаются при слове «русский», и все мечтают посетить или даже переехать в Россию.
У вас в душе, Владислав Юрьевич, ранняя холодная весна или пасмурная запоздалая осень. Выкиньте из своей головы март и ноябрь — давайте жить тёплым жарким июлем, пусть июль продлится дольше на просторах России. Давайте перенесём начало учебного года на 1 октября — пусть в сентябре миллионы людей спокойно отдыхают на юге нашей страны, где они получат море положительных эмоций.
Не унывайте, Владислав Юрьевич, впереди нас ждут не менее прекрасные времена. Давайте лет через пять — десять вы напишете новую статью «Нас много, мы рады, и у нас праздник». В ней вы обязательно вспомните мои советы и обязательно укажете на то, что я вам помог избавиться от грусти, того одиночества, которое вы ощущали.
Вы относитесь к людям, которые глубоко видят процессы, происходящие в любом обществе, в любой стране, но когда вы об этом говорите публично, то волей-неволей вы заставляете задуматься всех других — это ваш положительный вклад в развитие мыслительных процессов. Но я имею полное право сделать поправку к вашему осознанию происходящего и сказать вам: «Владислав Юрьевич, всё намного лучше, чем вам кажется»!
До свидания.
С революционным приветом,
*В своей статье «Одиночество полукровки» в журнале «Россия в глобальной политике» Владислав Сурков развивает мысль о том, что наша культурная и геополитическая принадлежность напоминает блуждающую идентичность человека, рождённого в смешанном браке. Он везде родственник и нигде не родной. Свой среди чужих, чужой среди своих. Всех понимающий, никем не понятый.