Владимир Жириновский ответил Владиславу Суркову

Дорогой Владислав Юрьевич!

Прочитав в журнале «Россия в глобальной политике» вашу статью «Одиночество полукровки»*, удивился тому, что вы так расстроились из-за последних событий. У меня, наоборот, нет сомнений, что у России прекрасная судьба!

Мы имеем огромную территорию, которая в несколько раз больше, чем вся Европа. На этом бескрайнем пространстве живут самые разные народы, наша территория богата огромными ресурсами. Мы дали миру великие имена — и композиторы, и писатели, и спортсмены, сейчас расцветает наша талантливая молодёжь. Мы построили тысячи городов на наших необъятных просторах, и у нас самая длинная в мире железная дорога — Транссиб, и по ней пойдут «Сапсаны», скоростные поезда. И мы доведём широкую колею от Минска и до Гамбурга. Наши спортсмены лучшие в мире, и за это их не пускают на Олимпийские игры и летом, и зимой.

К чему эти стоны, что мы полукровка?! Весь мир сегодня — полукровка, все народы смешались. Америка — вообще плавильный котёл, Китай — ассимиляция. Турки, греки, болгары, грузины, армяне, славяне — всё смешалось в этом мире. И дальше будет перемешиваться: мигранты едут ко всем — в Европу, в Америку, в Россию.

Нам не нужно быть частью какой-либо системы — нам не подходит последний или предпоследний вагон в поезде ЕС или в Восточном экспрессе « Дели — Пекин — Токио». Мы — отдельный поезд, у нас первые и лучшие вагоны, и наш поезд мчит от одного океана до другого.

Мы воевали больше всех, мы одержали великие победы, мы поставили на место японцев и китайцев, всех азиатов. Наши войска прошагали всю Европу и громили все европейские нации. При этом нас вынуждали участвовать в этих войнах, и не всегда жертвы этих войн были праведные. Любые войны, революции влекут за собой бесчисленное количество невинных жертв, людей, погибающих в пожаре ненависти, который порождают все гражданские войны и революции.

Да, мы не Запад и не Восток — так в этом же и есть самый большой интерес жизни в России. Восток — это вечная деспотия, что-то кошмарное, что-то связанное с Чингисханом или Мао Цзэдуном, с басмачами или талибами . Европа потеряла все свои колонии, Европа сегодня, как бомж, — сама себе не хозяин, настоящий хозяин сидит за океаном, а наши люди свободно живут во всех странах мира и пользуются там большим уважением и влиянием. Особенно много нас в Европе и США

Мы не отставали и в техническом прогрессе. Разве вы не знаете имена всех наших великих изобретателей — и радио, и паровозов, и самолётов, и вертолётов, и телевидения, Интернета, разве вы не помните наши изобретения в генетике, кибернетике?.. Мы опирались только на свой ум — ум русского народа. А Европа, как и Америка, использовала коллективный ум десятков других стран, в том числе за счёт жесточайшей эксплуатации их как колоний.

Они эксплуатировали, а мы всё раздавали бедным, всем, кто входил в состав Российской империи, мы их поднимали до нужного уровня, и всё за счёт Центральной России, этнически русской России. И это продолжалось практически до 1991 года. Разве это не богатство — оказать помощь миллиардам бедных?

Мы содержали и коммунистические партии, движения за мир почти во всех государствах нашей планеты — мы боролись за мир, не за войну. И компартии во всех странах мира заботились о бедных и боролись против их эксплуатации.

Мы готовы принимать правила Запада, но посмотрите: ВТО , всемирная торговля — европейцы и американцы не хотят торговать по рыночным ценам, они ставят преграды, вводят заградительные пошлины. Это же делаем не мы, а они! Они не хотят наши газопроводы с дешёвым русским газом — разве это был бы не подарок всем европейским народам, которые теперь вынуждены покупать дорогие энергоресурсы из США?! И США ещё раз обогатятся, незаконно вытесняя Россию с европейских рынков.

Они контролируют Украину , устроив там незаконный государственный переворот. Разве это демократия?! Разве не у них трещит по швам свобода прессы, когда закрываются все русские теле— и радиоканалы, печатные издания, когда вся пресса Европы и Америки дудит в одну дуду, нападая по любым поводам на Россию?

Ирак, Разве это мироустройство, нужное человечеству, когда бомбят любые страны по любому ложному поводу? Примеров много: Афганистан Ливия , Балканы, Косово, Сербия , теперь Сирия . Всё горит под ногами европейцев. А мы, как всемирное МЧС , тушим пожары. И самый мощный охлаждающий душ мы даём сегодня на окровавленную, многострадальную сирийскую землю. На наших глазах разыгрывается величайшая трагедия народов Ближнего Востока, когда США и их союзники по НАТО издеваются, истребляя арабов, курдов, турок, персов и другие народы, проживающие в этой части мира.

Только мы останавливаем сегодня террор на всей планете. Если бы не наше вмешательство на Ближнем Востоке, сегодня бы тысячи и тысячи игиловцев совершали бы теракты во всех европейских столицах. Мы снова и снова спасаем уже не только соседей, но и всё человечество. И в этом наша заслуга.

За это нас готовы награждать граждане всей планеты, которые ненавидят Америку, подмявшую под себя Европу. Все азиаты и африканцы, которых несколько миллиардов, ненавидят и европейцев, и американцев за их действия в прошлом, когда была колониальная система, и в настоящем, когда они выступают в роли «учителей» для всего человечества.

Вы так задумчивы, Владислав Юрьевич. Вы в самом расцвете, вы достигли апогея в карьере чиновника и, размышляя о судьбах Родины, вы начинаете так же скулить, как вся интеллигенция царской, советской и нынешней России. Вы ведёте себя как ребёнок — вам скучно. Вам чего-то ещё хочется, и вы не знаете чего? Вам хочется, чтобы было, как в Европе? Но Европе-то хочется, чтобы они жили, как мы живём в России! Те времена, когда у нас был дефицит товаров или ограничения в передвижениях по миру, давно прошли, а сегодня у нас — самая свободная пресса, даже слишком свободная. Слишком много у нас свободы и в Интернете, поэтому много ложной информации. Но это тоже, видимо, цена свободы слова.

Теперь мы все становимся блогерами. Придёт время — не будет ни партий, ни профсоюзов, ни депутатов — мы будем дома через планшеты, смартфоны выдвигать идеи, проводить референдумы, голосовать за новые законы, за будущих губернаторов и президентов. У нас самые большие возможности! У нас нет сегодня коммунистического режима с жёсткой марксисткой идеологией, у нас нет правонацистского режима, как сегодня на Украине, и мы нигде не доминируем, нигде не навязываем свою гегемонию, ни в одном из вопросов.

Нам завидуют, Владислав, а где зависть — там ревность, там ненависть. Почему я так говорю? Потому что судьба России сходна с судьбой ЛДПР, которую я возглавляю уже 30 лет. Каждый день ушаты помоев выливают на ЛДПР и на меня. Почему? Потому что только мы определили правильную центристскую нишу в патриотической оболочке.

Левые провалились после господства в течение 70 лет даже при наличии самой мощной в мире армии и политической полиции в лице КГБ. Демократы ельцинского разлива сами рухнули — со слезами на глазах ушли. Третья сила, кремлёвская — консерваторы. Но не все ими довольны, и они сами не всегда довольны собой.

И только мы, ЛДПР, нашли эту центристскую нишу — мы ни с левыми, мы ни с правыми. Сегодня у нас есть большевики в лице КПРФ, меньшевики в лице «СР», кадеты в лице «ЕР» . И октябристы в лице ЛДПР. Октябристы — это те, кто поддержали Манифест царя от октября 1905 года, по которому в апреле 1906 года прошли первые выборы в ГД. То же самое сделала ЛДПР, поддержав новую Конституцию России в декабре 1993 года и победив на первых же выборах в ГД 12 декабря 1993 года.

Именно позиция ЛДПР, наша программа, стратегия, наши лозунги стали актуальными. И моя лучшая книга «Последний бросок на Юг», она предвосхитила то развитие событий на Ближнем Востоке, тот поворот на Юг нашей внешней политики, которые произошли в эти последние годы. И это тоже вклад ЛДПР.

Анкара — Вы думаете, есть два пути — на Восток и на Запад? Есть ещё третий путь — на Юг. Там, где нас всегда ждали, — Турция Иран , Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан … Все вместе мы можем создать конфедерацию, и она перевесит ЕС и по количеству населения (более 500 млн), и по ресурсам, и по экономическому и военному потенциалу. Это вполне реально, но мы не будем торопить события, хотя уже наметилась тенденция к усилению, укреплению связей « Москва Тегеран ». И совсем недалеко Кабул Исламабад , которые под влиянием Ирана, как фарсоязычные страны, с удовольствием бы примкнули к нашему новому объединению. Так же, как и арабы — Сирия, Ирак и другие арабские страны, которым мы всегда помогаем.

Но и это не означает, что мы должны зациклиться только на южном направлении. Мы должны сегодня брать понемножку. Сегодняшняя внутренняя и внешняя политика — это коктейль, это винегрет — что-то с Востока взять, что-то с Запада, что-то с Юга…

Сегодня нельзя придерживаться жёстко одной, резко очерченной идеологии, концептуального порядка — допустим, коммунизм, либерализм, консерватизм. Вот всё понемножку — это и создаст ту идеологию, ту доктрину, которую исповедует ЛДПР.

И выборы Президента России 18 марта показали, что президент идёт ближе к той нише, которую расширяла ЛДПР, начиная с 12 декабря 1989 года, с момента учреждения. Мы движемся на Юг в аспекте внешней политики, а внутри мы не забываем о бедных (это левая идеология), мы не очень нападаем на богатых (это либеральная идеология), у нас самая свободная пресса, нам предстоит сделать более независимыми наши суды, усилить борьбу с коррупцией.

У нас есть чем гордиться и у нас — огромное количество достижений! У нас подросла прекрасная новая молодёжь — она уже не царская, не рабоче-крестьянская и не прозападно-демократическая, как при Ельцине, — она патриотическая, она русская, российская. И она умная, образованная и готовая побеждать во всех конкурсах и во всех соревнованиях: и в спорте, и в культуре, и в студенческих универсиадах и олимпиадах. По всем направления — везде мы стремительно идём вверх.

Посмотрите — здоровый образ жизни. В ЛДПР никто не курит и не употребляет алкоголь. И все семьи в основном многодетные, как у вас. Я вижу всё это и поэтому очень спокойно отношусь к сегодняшнему положению России, ибо оно полностью соответствует статусу ЛДПР — всеобщая ненависть со всех сторон, нас недолюбливают. Я привык к тому, что меня боятся, потому что я говорю правду, говорю то, о чём не говорят профессора европейских и американских вузов. Может, поэтому мне отказывают в визах уже 30 лет?

Я прошу вас, Владислав, посмотрите на будущее оптимистично и формируйте ваше мнение только в положительном формате. Россия на правильном пути — Россия будет сотрудничать с Востоком, с Западом и будет продвигаться на Юг, где наиболее благоприятные условия.

Пусть наше прошлое и было тяжёлым, но оно было тяжёлым у всех народов — везде были кровь, насилие, везде были свои варфоломеевские ночи, свои октябрьские революции, свои сталинские диктатуры. Но с этим человечество постепенно заканчивает: в Китае нет Мао Цзэдуна, в Монголии нет Чингисхана, у нас нет Сталина, в Германии нет Гитлера, в Чили нет Пиночета.

Поэтому смотрите вперёд с радостью и улыбкой, Владислав Юрьевич!

Может быть, хотя бы сейчас вы сможете признать, что ЛДПР всегда получала куда больше голосов, чем ей писали в заключительных протоколах? И при этом ЛДПР не ворчала, не выводила людей на улицу, понимая, что надо идти на компромисс, надо помогать стране, надо любить страну в себе, а не себя в стране.

Я уверен, что пройдут годы, и вы будете с большим оптимизмом смотреть в наше будущее и давать более положительную оценку нашему прошлому. Ведь мы не одиноки — миллиарды людей и сегодня с надеждой смотрят на нас, они не хотят жить, как Америка или ЕС.

Миллионы мигрантов, придя в Европу, не адаптировались к её порядкам, а навязывают ей новые. Поэтому растёт влияние праворадикальных партий в Европе, и становится неизбежным «поправение» Европы и усиление праворадикальных позиций, тенденций, доктрин.

И только мы снова будем оставаться островом настоящей свободы — континентом благополучия, радости. У нас не будет больше никогда концлагерей и не будет страха перед стуком в дверь, а будут свадьбы, у родильных домов будут стоять отцы, ожидая увидеть своих младенцев… Больше радости будет!

Но российской интеллигенции всегда будет скучно, потому что ей нужны революции, ей нужны какие-то события, чтобы можно было сопереживать. Я не гневаюсь на нашу интеллигенцию — она была и всегда будет такой: стоните, скулите, переживайте. Но мы не можем на ваших глазах постоянно разыгрывать шекспировские трагедии — нам ближе комедия, нам хочется смотреть фильмы «С лёгким паром» или «Джентльмены удачи», а не переживать очередную трагедию 1917 года или 1991 года, крича «Да здравствует Ельцин». Нам не нужны вожди, нам не нужны авторитарные режимы, и мы идём к этому. Идём вместе со всем человечеством. Нас любят на всех континентах — все улыбаются при слове «русский», и все мечтают посетить или даже переехать в Россию.

У вас в душе, Владислав Юрьевич, ранняя холодная весна или пасмурная запоздалая осень. Выкиньте из своей головы март и ноябрь — давайте жить тёплым жарким июлем, пусть июль продлится дольше на просторах России. Давайте перенесём начало учебного года на 1 октября — пусть в сентябре миллионы людей спокойно отдыхают на юге нашей страны, где они получат море положительных эмоций.

Не унывайте, Владислав Юрьевич, впереди нас ждут не менее прекрасные времена. Давайте лет через пять — десять вы напишете новую статью «Нас много, мы рады, и у нас праздник». В ней вы обязательно вспомните мои советы и обязательно укажете на то, что я вам помог избавиться от грусти, того одиночества, которое вы ощущали.

Вы относитесь к людям, которые глубоко видят процессы, происходящие в любом обществе, в любой стране, но когда вы об этом говорите публично, то волей-неволей вы заставляете задуматься всех других — это ваш положительный вклад в развитие мыслительных процессов. Но я имею полное право сделать поправку к вашему осознанию происходящего и сказать вам: «Владислав Юрьевич, всё намного лучше, чем вам кажется»!

До свидания.

С революционным приветом,

*В своей статье «Одиночество полукровки» в журнале «Россия в глобальной политике» Владислав Сурков развивает мысль о том, что наша культурная и геополитическая принадлежность напоминает блуждающую идентичность человека, рождённого в смешанном браке. Он везде родственник и нигде не родной. Свой среди чужих, чужой среди своих. Всех понимающий, никем не понятый.