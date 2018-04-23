Надзорные каникулы для малого бизнеса могут закончиться

Действующий мораторий на плановые проверки небольших фирм следует отменить, а общественным организациям народного контроля необходимо — дать больше полномочий. Об этом рассказал « Парламентской газете » сенатор от Якутии Вячеслав Штыров

Главное — не бизнес, а безопасность граждан

Владельцам сгоревшего в Кемерове ТРЦ «Зимняя вишня» удавалось несколько лет избегать проверок МЧС Роспотребнадзора и других ведомств в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которая была призвана снизить административное давление на бизнес. Так, в 2016 году российские власти освободили на три года малый бизнес от любых плановых проверок.

Каникулы должны были продлиться до конца 2018 года. Однако сейчас в Минэкономразвития работают над поправками, которые позволят пролонгировать мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 2022 года и расширить его действие на средние предприятия. По мнению Вячеслава Штырова, принимать такие изменения не следует.

«Вопрос не в том, большой это или малый бизнес. Главное то, кто и чем занимается. Бизнес, который непосредственно работает с потребителями, людьми, должен подвергаться нещадным проверкам», — убеждён парламентарий.

Сенатор предлагает глобально поменять подходы и правила контроля за бизнесом. Рестораны и сети фастфудов, торгово-развлекательные центры и кинотеатры, транспортные компании и даже организации, предоставляющие населению услуги микро-займа, по мнению Штырова, нельзя освобождать от проверок только потому, что надо поддерживать малый и средний бизнес. «Если бабушка продаёт пирожки, которыми потенциально могут отравиться много людей, то её надо проверять постоянно: планово и внепланово», — подчеркнул он.

По словам сенатора, «каникулы» от проверок можно предоставлять компаниям, занятым производством бытовых товаров и техники, добывающим и перерабатывающим предприятиям. Такой бизнес не представляет непосредственной угрозы человеку.

Пусть общественники ходят по торговым центрам или кафе и сигнализируют властям, если где-то закрыты пожарные выходы или нарушены санитарные правила.

«Второе, бесполезно держать огромную армию чиновников в контролирующих органах, — отметил Штыров. — Всё равно за всем не уследишь, к тому же, чего скрывать, это почва для коррупции».

По словам сенатора, надо активнее привлекать к этой работе общественные организации — общества по защите прав потребителей и так далее. При этом для них следует разработать специальные правила, которые бы предусматривали регулярную сменяемость руководства, чтобы оно не успевало встроиться в систему.

«Организации общественного контроля должны быть независимыми, то есть получать от государства гранты, — пояснил сенатор. — Пусть общественники ходят по торговым центрам или кафе и сигнализируют властям, если где-то закрыты пожарные выходы или нарушены санитарные правила».

В свою очередь, государственные органы власти должны внимательно относиться к таким сигналам, обязательно проводить по ним проверки и приостанавливать деятельность нарушителей, добавил парламентарий.

Мораторий на проверки малого бизнеса оказался не эффективным

Между тем вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в экономический рост страны остаётся слишком низким. Об этом 17 апреля заявил директор департамента Счётной палаты Александр Шарыкин на «круглом столе» в Совете Федерации

Ссылаясь на цифры Минэкономразвития, он констатировал, что в 2017 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП составила около 20 процентов. Доля МСП в общем объёме экспорта — всего шесть процентов.

При этом, по данным Открытого Правительства, за время действия надзорных каникул от проведения плановых проверок было освобождено свыше 500 тысяч субъектов предпринимательства.

Тем не менее в аппарате бизнес-омбудсмена Борис Титова считают, что режим надзорных каникул для малого бизнеса доказал свою эффективность, и предлагают Правительству продлить мораторий.

Напомним, что Госдума недавно приняла в первом чтении законопроект о государственном и муниципальном контроле, который содержит основные положения, регламентирующие порядок проверок предпринимателей. Документом вводится риск-ориентированный подход, при котором все предприятия будут разделены на группы по степени опасности. От этого будет зависеть порядок их проверки. До конца апреля региональные заксобрания должны представить в Госдуму свои отзывы и предложения по законопроекту.

Какие предприятия подпадают под мораторий на плановые проверки:

с годовой выручкой менее 800 миллионов рублей; со штатом сотрудников менее 100 человек; с суммарной долей участия государства в уставном капитале менее 25 процентов, иностранных компаний — менее 49 процентов.