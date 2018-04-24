В Чечне провели первый единый диктант на родном языке

Этнографический диктант на родном языке прошел 23 апреля в Чеченской Республике . Впервые эта акция была единой и проходила на более чем на 500 площадках. В последний раз участниками такого мероприятия в Чечне стали около 18 тыс. человек.

Диктант был приурочен к Дню чеченского языка, который отмечается 25 апреля. Акция называлась «Беза, бовза ненан мотт», что в переводе с чеченского означает «Люби и знай родной язык». День национального языка в Чечне отмечается в связи с выходом в свет в 1923 году первого номера газеты «Серло» ("Свет") на чеченском языке.

Диктант помогает жителям республики изучать родной язык.