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23 апреля — дата смерти Уильяма Шекспира
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23 апреля — дата смерти Уильяма Шекспира 

Ревизор.ru 57 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Многие работы Уильяма Шекспира созданы с 1589 по 1613 год, в том числе известные всему миру пьесы: «Отелло», «Макбет», «Гамлет», «Король Лир». Многие пьесы драматурга были изданы ещё при его жизни, однако большую популярность он приобрёл только в XIX веке. Согласно разным источникам, театральную карьеру Шекспир начал с 1580-го года. Он состоял в театральной труппе «Слуги лорда-камергера», которая впоследствии получила патент короля Якова I и была переименована в «Слуги короля». В 1599 году Шекспир и другие актёры основали на берегу Тэмзы театр «Глобус», который сгорел в 1613 году, но затем был восстановлен.
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