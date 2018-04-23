Европейцы против санкций: какие еще отрасли могут попасть под удар?

Светлана Глинкина: По данным газеты, активную позицию по ослаблению антироссийских санкций занимает Париж. Издание приводит слова неназванного французского чиновника, заявившего, что санкции, которые обрушились на «Русал» , могут нанести «прямой и сильный удар по поставке ключевых продуктов», из-за чего большому количеству промышленных предприятий в Европе будет грозить риск закрытия. Эксперты, опрошенные Business FM , скептически восприняли доводы, изложенные в этой статье, особенно в части активности Франции в борьбе с антироссийскими санкциями. Зависимость европейского бизнеса от некоторых российских товаров действительно высока, говорит руководитель отделения международных экономических и политических исследований Института экономики РАН

Светлана Глинкина руководитель отделения международных экономических и политических исследований Института экономики РАН «По некоторой продукции, по алюминию, конечно же, зависимы. Алюминий, как известно, энергоемок. В России, слава богу, с электроэнергией пока неплохо, поэтому, конечно, поставки очень значительные. Алюминий используется в огромном количестве отраслей, поэтому да, зависимость есть. В данном случае это удар и по европейской экономике».

Financial Times отмечает, что пострадать могут предприятия самого широкого спектра — от автомобильных до авиационных. Среди них называют Airbus, BMW и Volkswagen. Опыт показывает, что Европа может вести самостоятельную политику, когда дело касается санкций и интересов Старого Света, напоминает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов

Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие-брокер» «То, что происходит сейчас, достаточно традиционно. Если вспомнить санкционное противостояние 70-80-х годов, тогда ситуация была точно такая же, как сейчас. Американцы настаивали на довольно жестких санкциях, а политикам и бизнесу Европы было интересно поддерживать некоторые хозяйственные связи. Из крупных проектов, которые были тогда реализованы вопреки американским санкциям, наверное, самый крупный — это так называемый контракт века, когда СССР получил, прежде всего от Германии , трубы, технологии, оборудование и с их использованием построил сеть основных экспортных газопроводов, после чего рассчитывался поставками газа. Проект был очень масштабный, довольно продолжительный, вызывал очень сильное санкционное давление со стороны США, но европейские политики, прежде всего немецкие, настояли на том, чтобы этот проект был реализован. До сих пор основные поставки газа из России в Евросоюз идут по этим газопроводам. В принципе, прецеденты того, чтобы Европа проводила самостоятельную политику, в том числе и в области санкций, имеются, но априори трудно судить, удастся ли европейским политикам отстоять интересы своего бизнеса и, самое главное, в какой степени».

Владимир Оленченко сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН «Если мы вспомним об относительно недавно, несколько месяцев назад принятых решениях в США о введении тарифов, в частности на алюминий, металлы и другие товары, там была сделана отсрочка до 1 мая. Если мы соединим эти два элемента, то есть предстоящую встречу Меркель и отсрочку до 1 мая, то они практически совпадают. Я так думаю, что вопрос о снятии санкции в отношении России — это, наверно, будет предмет торга, чтобы побудить США, если они не согласятся, то по меньшей мере чтобы они либо отсрочили, либо отказались от идеи введения новых тарифов в отношении Евросоюза. Мне кажется, что, выражаясь языком Станиславского, есть задача и есть сверхзадача для европейцев, скажем обобщительно. Я думаю, что в данный момент мы наблюдаем такие преднамеренные утечки информации со стороны западноевропейцев, которые должны дать понять американцам, какие ставки будут со стороны Европы на предстоящих переговорах в конце апреля этого года. В моем понимании, переговоры, которые будет вести Меркель, будут касаться не только Германии и не только российского бизнеса, а в целом взаимоотношений между Европой и США. Европейцев больше всего в данный момент волнует вот этот дедлайн, установленный американцами на 1 мая, по введению новой тарифной сетки для торговли с Европой. Европейцы свою позицию уже более-менее обнародовали и частично сформировали. Все будет зависеть от того, что американцы потребуют от европейцев. Если европейцы скажут, что они готовы не настаивать на отмене санкций, если, предположим, американцы откажутся от введения новой тарифной сетки, то такой вариант, наверно, к удобству обеих сторон, но опять же неизвестно, что американцы ставят на кон».