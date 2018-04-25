Эксперты: санкции могут повлечь потери банковского сектора РФ в размере 100 млрд рублей

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Санкции могут привести к потерям российского банковского сектора в размере 100 млрд рублей. Об этом говорится в апрельском выпуске мониторинга экономической ситуации в России от РАНХиГС «Тенденции и вызовы социально-экономического развития».

"Санкции коснутся и российского банковского сектора, где потери могут достигнуть 100 млрд рублей в связи с переоценкой капитала и слабым финансовым результатом, на который повлияет низкий спрос на дорогие кредиты со стороны частного сектора. Это составит более 6% от ожидаемой ЦБ РФ прибыли банковского сектора в 2018 году (1,5 трлн рублей)", — говорится в исследовании.

По мнению авторов мониторинга, возвращению российского капитала могут помочь запущенные государством инструменты — суверенные еврооблигации, а также новые российские офшорные зоны. «Перечень механизмов поддержки может быть и расширен в зависимости от специфики потребностей компаний. Так, к их числу могут быть добавлены льготные экспортные кредиты, налоговые льготы, субсидированные кредиты через институты развития, предоставление преференциального доступа к госзакупкам и к инвестиционным контрактам, а также новый институт по борьбе с последствиями санкций. Однако данные меры могут в существенной мере снизить конкурентоспособность отечественных компаний в долгосрочной перспективе. Более того, вливания в экономику всегда связаны с риском инфляции. В случае усиления негативных тенденций Центральный банк России допускает возможность повышения ключевой ставки», — говорится в мониторинге.

Снижение кредитных рейтингов РФ "Долгосрочный эффект от введения санкций будет связан с оттоком иностранных инвестиций, возвращением капитала российских санкционных компаний, а также с ростом их убытков. При этом последнее явление может негативно отразиться на отдельных отраслях российской экономики. Так, потери капитализации санкционных российских компаний могут и далее создавать негативный фон для инвесторов, что способно привести к понижению недавно повышенных агентствами S&P и Fitch российских суверенных кредитных рейтингов", — говорится в исследовании.

"Таким образом, апрельские санкции — это не вопрос отдельных компаний, чьи позиции на фондовых биржах пошатнулись, а проблема для всей российской экономики", — сказано в исследовании.