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Эксперт оценил заявление G7 о возможном ужесточении антироссийских санкций
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Эксперт оценил заявление G7 о возможном ужесточении антироссийских санкций 

RT на русском 49 минут назад
Фото: BFM.RU
Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил заявление «Большой семёрки» (G7) о возможном ужесточении антироссийских санкций.
«Никакого обострения, как мы знаем, сейчас на Донбассе не происходит. Касательно пробуксовки минских соглашений, мы понимаем, что вина за это, прежде всего, лежит на украинской стороне», — сказал эксперт.
По его словам, что бы ни происходило в Донбассе, вина возлагается на Россию, и раз нужно привязать очередной раунд антироссийских санкций к событиям на Украине, значит, это будет сделано.
Вместе с тем, по оценке Беспалова, ожидать каких-либо скоординированных антироссийских мер со стороны стран G7 не приходится.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не боится возможного ужесточения санкций стран «Большой семёрки» и ответит на них должным образом.
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