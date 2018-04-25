Ещё
Медведев проведет заседание президиума совета по стратегическому развитию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев проведет заседание президиума совета по стратегическому развитию 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет заседание президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает пресс-служба кабмина.
В рамках заседания планируется обсудить дополнительные первоочередные мероприятия по направлению «Международная кооперация и экспорт», а также ход работы по переводу пилотных госпрограмм РФ на механизмы проектного управления, говорится в сообщении.
Как отмечается, в заседании примут участие первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр образования и науки Ольга Васильева, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
Ранее, в феврале, правительство РФ усовершенствовало механизмы разработки и реализации ведомственных целевых программ.
Данное постановление внесло изменения в ряд нормативных правовых актов правительства РФ, согласно которым установлена возможность включения в ведомственные целевые программы мероприятий межведомственного характера, а также упрощена процедура утверждения таких программ. Соответственно уточнялись состав и полномочия соисполнителей и участников пилотных государственных программ, которые переведены на проектное управление, отмечалось в пояснительной записке к документу.
РИА Новости: последние новости
Израиль обещал ответить, если Сирия использует С-300 против его самолетов Эксперт рассказал о последствиях появления курительных комнат в аэропортах В Совфеде заявили о готовности поддержать реформирование ООН
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны391
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией323
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
СК предъявил обвинение экс-супруге Джигарханяна12
МИД прокомментировал попытки инспекции Крыма4
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение