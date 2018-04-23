По итогам марта в США зафиксировано снижение поставок упаковочной бумаги

Сокращение поставок зафиксировано в сегменте бумажных мешков и пакетов (-8,3%), а также пищевой бумажной упаковки (-2,8%). При этом норма загрузки в марте составляла 87,4% (-1,1% к февральским показателям). По сравнению с февралем запасы упаковочной бумаги увеличились на 1,4%.

Успейте зарегистрироваться на IV Международную конференцию по промышленному дизайну пластмассовых изделий «ИДЕИ. ДИЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ.» в рамках выставки РОСМОЛД 2018Участие бесплатно при предварительной регистрации. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться. Дата проведения: 16 мая 2018, начало в 10.30 Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 2, зал 6 ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Организаторы: Мессе Франкфурт РУС, МНПЦ

Официальный спонсор: Студия промышленного дизайна «АРТ-АП»

10.30-10.40 Приветственное слово организаторов и партнеров конференции

10.40-11.00 Быстрый запуск малогабаритных деталей из литьевых ПКМ в серийное производство.

11.00-11.20 Инновационные разработки в области промышленного дизайна (4 кейса по последним ярким проектам)

Олег Базоев и Илья Ищенко , Ведущие дизайнеры Студии дизайна «Арт-Ап»

11.20-11.50 Никелевые формы — высокотехнологичная оснастка для производства деталей soft-touch.

Артем Сбитнев, Генеральный директор ООО «Стандекс РУС»

11.50-12.10 Влияние формы и конструкции изделия на экономику производства. Взаимосвязь дизайна изделия с изготовлением пресс-форм

12.10-12.30 Инженерные расчеты форм для литья под давлением термопластичных материалов в версии Moldex3D R16.

Игорь Барвинский, Главный специалист, АО «СиСофт»

12.30-12.50 Современные технологии восстановления и изготовления шнековых пар.

Игорь Корнилов , Начальник отдела продаж ООО «Научно-техническая фирма НТВ»

12.50-13.20 Инновации и тенденции в промышленном дизайне: государство и бизнес

София Сытник, ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс»,

13.20-13.40 Дизайн изделий из пластмасс, композиционных материалов, комбинированных металлополимерных систем

13.40 Закрытие конференции

20.04.2018 14:35:00 В России снизилось потребление пластиковой упаковки для косметики Потребление пластиковой упаковки для косметики снизилось за последние три года на 7,5%. Об этом рассказал аналитик компании INVENTRA Вячеслав Гущин в своем докладе, представленном на конференции «Полимеры в упаковке и парфюмерно-косметической индустрии 2018», которая состоялась в Москве 18 апреля 2018. По словам эксперта, причиной стало снижение производства косметических средств в стране по ключевым сегментам потребления. В частности, выпуск шампуней в период 2015-2017 снизился на 12%, а средства по уходу за лицом — на 49%, в основном россияне стали потреблять меньше жидких кремов и лосьонов для кожи лица.

Доля импорта в потреблении пластиковой упаковки для косметических средств в России за 2017 год составила 42%, с 2016 по 2017 гг. в физическом выражении импорт вырос с 13,4 тыс. тонн до 14,4 тыс. тонн. Основным зарубежным поставщиком упаковки в этом сегменте была названа Беларусь , ей принадлежит почти половина всей импортированной продукции. 20.04.2018 10:36:00 Heineken в январе-марте текущего года увеличил объемы продажПредставители Heineken заявили, что в I квартале текущего года более чем на 10% увеличили объемы реализации продукции на отечественном рынке. Тенденция роста объемов продаж отмечалась и по итогам прошлого года. Пивоваренная компания Heineken реализует свою продукцию по всему миру. Аналитики отмечают, что в январе-марте голландский производитель увеличил объемы продаж до 50,5 гектолитров (+4,3%). При этом африканские, ближневосточные и восточноевропейские потребители (включая Россию) приобрели 9,4 млн гектолитров (+6,1%), а в Европе объемы продаж упали до 15 млн гектолитров (-1,7%). Снижение спроса на европейском континенте объясняется, прежде всего, существенным похолоданием в европейских странах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Heineken по-прежнему пользуется большой популярностью. По итогам I квартала здесь реализовано 6,9 млн гектолитров продукции (+11,3%). Причем, представители компании отдельно отмечают успешное продвижение в ряде стран бренда Tiger. На американском континенте объемы продаж увеличились до 19,2 млн гектолитров (+6,8%).

На сегодняшний день Heineken занимает второе место в мировом рейтинге производителей пива. В России компания реализует популярные во всем мире бренды Heineken, Amstel, Desperados, Zlaty Bazant, Guiness, а также несколько внутренних марок («Охота», «Три медведя» и пр.). 20.04.2018 08:39:00 «Беллесбумпром» снизил себестоимость выпускаемой продукцииСтруктурные подразделения «Беллесбумпрома» по итогам I квартала текущего года на 12,2% снизили себестоимость выпускаемой продукции. Представители ведущего белорусского лесоперерабатывающего концерна отмечают, что в течение января-марта текущего года рентабельность продаж выпускаемой продукции достигла 9,3% (+7,2% к прошлогодним показателям).

Повышение эффективности деятельности белорусских предприятий объясняется снижением материалоемкости производственного процесса, внедрением энергосберегающих технологий, использованием отечественного сырья, модернизацией действующего оборудования и пр. Как результат — организации концерна добились улучшения качества выпускаемой продукции при одновременном снижении ее себестоимости.

Ожидается, что в течение 2018 года затраты на производство белорусской бумаги, картона, упаковки и пр. продукты лесопереработки уменьшатся на 20,6%. 20.04.2018 08:31:00 Американская торговая палата наградила International Paper РоссияАмериканская торговая палата отметила компанию International Paper Россия наградой в номинации «Корпоративная социальная ответственность». Представители российского представительства всемирно известного производителя целлюлозы, бумаги и упаковки получили награду 16 апреля в Санкт-Петербурге . Американская торговая палата отметила отдельной наградой разработку проекта SvetoCopy «Большое дело — малышам помогать», инициированную International Paper Россия. Эта социальная инициатива стартовала осенью 2017 года. Она направлена на поддержку детей, проходящих курс лечения по программе фонда «Подари Жизнь». Программой предусмотрено, что один рубль с каждой реализованной упаковки бумаги SvetoCopy будет направляться в фонд поддержки детей, нуждающихся в оказании медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что International Paper Россия уже 20 лет реализует различные социальные проекты на отечественном рынке. Особого внимания, среди прочего, заслуживают инициативы, направленные на охрану окружающей среды (участие в конкурсе «Ethisphere», организация круглых столов «Улучшаем состояние планеты, экологических форумов, уроков и пр.).

На сегодняшний день производственные мощности компании сосредоточены в Светогорске Ленинградской области . Местный комбинат обеспечивает производство подавляющего объема выпускаемой в России бумаги, картона, упаковки и пр. продукции. 20.04.2018 00:06:00 PepsiCo выведет на рынок свой первый изотонический напиток без сахараКомпания PepsiCo презентовала спортивный напиток без сахара под названием G Zero. Он стал первым подобным напитком в Gatorade, линейке изотонических напитков, за 53 года ее существования. Представляя новый продукт без сахара, компания намерена поднять спрос на свои товары. Этот маркетинговый ход связан с тем, что в последние годы вкусы потребителей изменились, и напитки с подсластителями постепенно теряют популярность среди покупателей. В первую очередь, G Zero должен будет стать главным конкурентом напитка Powerade Zero от Coca-Cola

В июне G Zero появится на прилавках магазинов в Соединенных Штатах , а чуть позже — и в других странах. Напиток представлен в трех вкусах: апельсин, лимон и лайм, ледяная вишня. 20.04.2018 00:04:00 Германия — лидер по переработке мусора в ЕвросоюзеПо последним данным, Германия лидирует в сфере переработки отходов в ЕС — доля возврата мусора в полезный оборот в этой стране составляет 66% — на 20% выше, чем в среднем по Европе. Следующие в рейтинге после Германии — Австрия с показателем 58% и Словения Бельгией — по 54%. Замыкают список Греция (17%), Румыния (13,3%) и Мальта (7,1%), которые оказались наименее эффективными в области вторичной переработки отходов.

Несмотря на хорошие показатели в Германии, количество мусора на душу населения там гораздо выше, чем в остальных странах ЕС. В 2016 году на одного немца пришлось 626 кг отходов против среднего показателя по Европе — 482 кг. Больше мусора в тот год собрали лишь жители Дании — 777 кг на человека. 20.04.2018 00:03:00 В Великобритании хотят запретить пластиковые трубочкиПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о скором запрете продажи пластиковых трубочек и другой одноразовой посуды из пластика в Соединенном Королевстве. Запрет коснется, в том числе, таких товаров, как ватные диски, сделанные из пластика, сообщают британские СМИ. Так британское правительство собирается бороться за сокращение пластиковых отходов, в числе которых одних только трубочек в королевстве ежегодно выбрасывают около 8,5 млрд Британская общественность, по словам Терезы Мэй, поддерживает предложенные меры.

О запрете объявят в ходе встречи глав правительств стран, входящих в Британское Содружество. 20.04.2018 00:02:00 Коробки для переездаПереезд — дело энергозатратное. Одним из насущных вопросов, которые встают перед переезжающим — где купить (найти, выменять, выпросить) коробки для переезда? Интернет дает много возможностей. Сейчас уже не обязательно ходит по магазинам и „клянчить“ гофрокартонные кубы и прямоугольники. Тем более что далеко не все можно упаковать в стандартную тару, которую обычно используют в магазинах.

Какие бывают коробки для переезда

Коробки для переезда бывают не только картонными, но и пластиковыми, их можно или купить в интернете, или найти в магазине. Как использовать, зависит от потребностей переезжающего. В определенных случаях можно самому сделать коробки для вещей нестандартных форм и размеров. Основной материал — пластик и бурый картон. Как пластиковые, так и картонные коробки могут быть с ручками, или без. В отдельную категорию выделяют тару для особенных целей. Для одежды используют узкие, тонкие коробки с вешалками внутри. „Особенной“ считается тара повышенной прочности, специально адаптированная для еврофур, емкости для хрупких вещей и так далее.

Одна из наиболее распространенных коробок называется четырех клапанной. Она состоит из четырех створок, которые склеивают скотчем. В контексте гофрокаротонных коробок различают несколько видов. К самым прочным относят семислойный, бурый гофрокартон. Его используют для транспортировки крупногабаритных вещей. Существует даже девятислойный картон, но он уже используется исключительно для транспортировки грузов на дальние расстояния. Наиболее распространенные в быту — коробки из пяти и трехслойного картона. Также их различают по плотности. Картон марки т-22 самый дешевый и наименее прочный. Стандарт — т-23. Премиум картон обозначается маркером — т-24.

Различаются картонные коробки для переезда по габаритам. Они делятся на три большие категории: до 45 л — маленькие, от 45 до 90 — средние, и выше 90 — большие. Например, для того чтобы упаковать системный блок с монитором и кабелями подойдет емкость 50Х50Х50, объемом в 125 литров. Стандартная коробка для переезда одного офисного сотрудника вмещает около 60-70 литров. В нее помещаются все типичные аксессуары работника офиса.

Как правило, в самые большие коробки противопоказано класть тяжелые и громоздкие вещи. Они либо порвутся, либо будут неподъемными. Поэтому в них не рекомендуют складывать громоздкие книги в большом количестве. Для книг лучше использовать что-то небольшое, но прочное. Это же актуально и для других тяжелых и хрупких вещей. В контексте описания коробок для переезда следует упомянуть о транспортировке. Их конструкция предполагает определённые нюансы, которые могут сохранить или наоборот повредить упаковку при перевозке. Важнейший фактор — правильное размещение коробок. Они должны плотно прилегать друг к другу в перевозочном контейнере. Также их можно зафиксировать с помощью специальных скоб, которые должны находиться внутри транспортного средства.

Итак, совершенно очевидно, что картонная коробка — это универсальный вид тары, который используется практически во всех сферах. Коробка может стать великолепной стильной упаковкой для дорогого подарка, а может служить средством для транспортировки домашнего хлама, причем „хлам“ этот может иметь любые размеры, форму и вес. 19.04.2018 16:34:00 Анна Даутова: „Вопреки распространенному заблуждению, полимерная упаковка дает меньшую нагрузку на экологию, чем бумажная“. Специалист в области полимеров с 10-и летним стажем, а ныне заместитель операционного директора по закупкам Направления „Полимерная изоляция“ Корпорации „ТЕХНОНИКОЛЬ“ Даутова Анна поделилась планами работы на новой должности, рассказала о перспективах российского рынка полимеров, недооцененных возможностях полистирола и проектах по экологизации и рециклингу отходов в рамках направления „Полимерная изоляция“. Анна, год назад Вы говорили о предстоящем профиците российского рынка полимеров. Как обозначите ситуацию сегодня?