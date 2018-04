По итогам марта в США зафиксировано снижение поставок упаковочной бумаги 

Сокращение поставок зафиксировано в сегменте бумажных мешков и пакетов (-8,3%), а также пищевой бумажной упаковки (-2,8%). При этом норма загрузки в марте составляла 87,4% (-1,1% к февральским показателям). По сравнению с февралем запасы упаковочной бумаги увеличились на 1,4%.

Успейте зарегистрироваться на IV Международную конференцию по промышленному дизайну пластмассовых изделий «ИДЕИ. ДИЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ.» в рамках выставки РОСМОЛД 2018Участие бесплатно при предварительной регистрации. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться. Дата проведения: 16 мая 2018, начало в 10.30 Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 2, зал 6 ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Организаторы: Мессе Франкфурт РУС, МНПЦ

Официальный спонсор: Студия промышленного дизайна «АРТ-АП»

10.30-10.40 Приветственное слово организаторов и партнеров конференции

10.40-11.00 Быстрый запуск малогабаритных деталей из литьевых ПКМ в серийное производство.

11.00-11.20 Инновационные разработки в области промышленного дизайна (4 кейса по последним ярким проектам)

11.20-11.50 Никелевые формы — высокотехнологичная оснастка для производства деталей soft-touch.

Артем Сбитнев, Генеральный директор ООО «Стандекс РУС»

11.50-12.10 Влияние формы и конструкции изделия на экономику производства. Взаимосвязь дизайна изделия с изготовлением пресс-форм

12.10-12.30 Инженерные расчеты форм для литья под давлением термопластичных материалов в версии Moldex3D R16.

Игорь Барвинский, Главный специалист, АО «СиСофт»

12.30-12.50 Современные технологии восстановления и изготовления шнековых пар.

12.50-13.20 Инновации и тенденции в промышленном дизайне: государство и бизнес

София Сытник, ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс»,

13.20-13.40 Дизайн изделий из пластмасс, композиционных материалов, комбинированных металлополимерных систем

13.40 Закрытие конференции

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Heineken по-прежнему пользуется большой популярностью. По итогам I квартала здесь реализовано 6,9 млн гектолитров продукции (+11,3%). Причем, представители компании отдельно отмечают успешное продвижение в ряде стран бренда Tiger. На американском континенте объемы продаж увеличились до 19,2 млн гектолитров (+6,8%).

На сегодняшний день Heineken занимает второе место в мировом рейтинге производителей пива. В России компания реализует популярные во всем мире бренды Heineken, Amstel, Desperados, Zlaty Bazant, Guiness, а также несколько внутренних марок («Охота», «Три медведя» и пр.). 20.04.2018 08:39:00 «Беллесбумпром» снизил себестоимость выпускаемой продукцииСтруктурные подразделения «Беллесбумпрома» по итогам I квартала текущего года на 12,2% снизили себестоимость выпускаемой продукции. Представители ведущего белорусского лесоперерабатывающего концерна отмечают, что в течение января-марта текущего года рентабельность продаж выпускаемой продукции достигла 9,3% (+7,2% к прошлогодним показателям).

Повышение эффективности деятельности белорусских предприятий объясняется снижением материалоемкости производственного процесса, внедрением энергосберегающих технологий, использованием отечественного сырья, модернизацией действующего оборудования и пр. Как результат — организации концерна добились улучшения качества выпускаемой продукции при одновременном снижении ее себестоимости.

Ранее сообщалось, что International Paper Россия уже 20 лет реализует различные социальные проекты на отечественном рынке. Особого внимания, среди прочего, заслуживают инициативы, направленные на охрану окружающей среды (участие в конкурсе «Ethisphere», организация круглых столов «Улучшаем состояние планеты, экологических форумов, уроков и пр.).

На сегодняшний день производственные мощности компании сосредоточены в Светогорске Ленинградской области . Местный комбинат обеспечивает производство подавляющего объема выпускаемой в России бумаги, картона, упаковки и пр. продукции. 20.04.2018 00:06:00 PepsiCo выведет на рынок свой первый изотонический напиток без сахараКомпания PepsiCo презентовала спортивный напиток без сахара под названием G Zero. Он стал первым подобным напитком в Gatorade, линейке изотонических напитков, за 53 года ее существования. Представляя новый продукт без сахара, компания намерена поднять спрос на свои товары. Этот маркетинговый ход связан с тем, что в последние годы вкусы потребителей изменились, и напитки с подсластителями постепенно теряют популярность среди покупателей. В первую очередь, G Zero должен будет стать главным конкурентом напитка Powerade Zero от Coca-Cola