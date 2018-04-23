Капоэйра, «Всепогорка» и «Ледяная пещера»: что московские парки подготовили к лету

Лето стремительно наступает, и московские парки готовят интересные программы и новинки для горожан. «Всепогорка», капоэйра и «Ледяная пещера». Портал Москва 24 решил подробнее рассказать о мероприятиях Мосгорпарка.

Летний сезон Летний сезон в московских парках начинается 1 мая. Май — самый популярный месяц в году. Только в прошлом году в мае столичные парки посетили 22,42 миллиона человек. Всего в 2017 году московские парки посетили более 116 миллионов человек.

"Каждый из парков готовит свою программу. Наши парки традиционно являются местами празднования главных событий нашего города. Так будет и 9 Мая, так будет и в День города. Мы к этому готовы, и миллионы москвичей и гостей столицы, конечно, смогут не просто посетить наши парки, но и уйти из них с хорошим настроением, с любовью к Москве", — рассказал руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский

В этом сезоне парки вновь подготовили насыщенную программу регулярных занятий. С наступлением тепла, в 36-ти парках начнутся занятий по йоге. В 26-ти парках будут работать танцевальные площадки, где можно взять уроки или просто потанцевать.

Помимо регулярных занятий, в парках появятся и новые мероприятия. «В этом году одно из новшеств — капоэйра. Это бразильское боевое искусство в виде танца. Также появились школа детского скейтбординга и цирковая школа», — рассказал руководитель «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев

Для гостей парков откроют 13 летних кинотеатров и оборудуют 25 зон отдыха у воды с шезлонгами, пуфами и зонтиками. Для любителей водных прогулок заработают 14 лодочных станций.

В Москве за последние годы мощный импульс получила велокультура. Чего стоит традиционный Московский велопарад, который состоится 20 мая. Для любителей езды на велосипедах в московских парках этим летом оборудуют 78 км дорожек и 58 пунктов проката. Помимо велосипедов, взять в аренду можно будет ролики, а кое-где даже гироскутеры и сигвеи.

Парк «Сокольники» Девиз парка «Сокольники» в этом году — «1000 возможностей». В этом году посетители парка всех возрастов смогут получить более 80 услуг.

Впервые в парке заработает единственная в Москве всесезонная горка для катания на тюбингах — «Всепогорка». Гости смогут покататься на ватрушках в любую погоду — при солнце, жаре и дожде. Длина склона составит 200 метров, а высота более 12 метров.

С зимы 2018 года в «Сокольниках» открыли «Хаски-парк». Это крупный стационарный парк, где можно ознакомиться, как живут люди на Севере и пообщаться с собаками. Для детей здесь интереснее всего будет посетить копию полярной станции. Станция стоит с оборудованием и снабжена фотографиями и видеороликами.

Традиционная аллея арок в парке «Сокольники» в этом году примет новый облик. Там установят оборудование, которое позволит создавать эффект дождя. Все, кто будет проходить через аллею арок, в жаркую погоду будут проходить через небольшие струйки воды.

Помимо традиционных спортивных развлечений, в парке «Сокольники» можно заниматься довольно экстремальным — паркуром. Записаться на занятия можно здесь.

В дни чемпионата мира по футболу в «Сокольниках» установят гигантскую вувузелу [Рожок длиной до метра, ставший широко известным во время чемпионата мира по футболу 2010, прим. Москвы 24]. По словам директора парка «Сокольники» Андрея Лапшина, люди будут дуть в вувузелу, когда российские футболисты будут забивать голы. Что ж, остается только надеяться, чтобы гигантская дудка не простояла в тишине. Недалеко от главного входа в парк в дни чемпионата организуют фан-зону для болельщиков.

В рамках пилотного проекта правительства Москва «Московское долголетие» инфраструктурой парка уже пользуются более 400 пожилых москвичей. Они занимаются скандинавской ходьбой, танцуют, играют в бильярд, теннис, шахматы.

Парк «Горького»

"В этом году в августе «Парку Горького» исполняется 90-лет. И все, мероприятия в парке будут связаны с 90-летием", — рассказала директор «Парка Горького» (ПГ) Марина Люльчук

На открытие сезона 1 мая, гостей парка встретит большой арт-объект высотой 40 метров, который будет напоминать цифру «90». При этом инсталляцию смогут использовать скейтеры как рампу.

В честь юбилея, ПГ планирует возродить традицию 1 мая открывать сезон парадом физкультурников. К этому театрализованному шествию смогут присоединиться разные субкультуры, от шахматистов до велосипедистов, от художников до скейтбордистов. Парад начнется на Центральной аллее в 17:00.

К 9 Мая в парке установят большой экран, на котором пройдет трансляцией Парада на Красной площади. 9 Мая в парке Большой симфонический оркестр имени Чайковского под руководством дирижера Филиппа Чижевского исполнит Седьмую «Ленинградскую» симфонию Шостаковича. Вечером гости парка смогут насладиться грандиозным салютом с баржи, которую установят на Москве-реке.

Летом в парке пройдут более 30 крупных фестивалей. Одними из самых популярных станут — «Спасская башня», «Выпускной 2018», «День города», Park Live.

В «Парке Горького» летом можно будет заниматься боди-балетом, фехтованием и йогой. Для детей откроют летний лагерь центра научных открытий «ИнноПарк». Желающие могут записаться в школу яхтинга. В отреставрированной к 90-летию парка Ажурной беседке будут проходить музыкально-поэтические вечера.

В конце августа ПГ впервые запускает свой личный фестиваль, который будет идти в течение семи дней. В будущем фестиваль будет проходить не только в августе, а в течение всего лета. Каждый из дней посвятят определенной теме: Дети, Искусство, Добро, Спорт, Театр, Музыка, Знания. На каждый из дней выделят девять площадок.

В 30-е годы архитекторами был запланирован дополнительный вход в «Парк Горького» с Ленинского проспекта. Тогда идею не реализовали. Уже в этом году этот вход в парк появится. Пешеходная зона между зданиями МИСиС и Первой Градской больницы включит в себя смотровую площадку, широкую парадную лестницу и даже ландшафтный парк. Рассчитан вход на жителей Ленинского проспекта и студентов, которые смогут теперь чаще бывать в ПГ.

Парк «Зарядье» Для парка «Зарядье» нынешний летний сезон станет первым. Парк открыли 9 сентября 2017 года, но его уже успели посетить более 4 миллионов человек.

"Парк «Зарядье» приготовил масштабную фестивальную программу. Каждые выходные на площадках будут проходить концерты. Это и партнерство с «Виртуозами Москвы», и партрнерство с «Геликон оперой», — рассказал директор Парка «Зарядье» Павел Трехлеб

В дни ЧМ по футболу в парке пройдет детский фестиваль «Футбол для дружбы». На площадке парка с 17 по 22 июля пройдет «Московский урбанистический форум». По словам Павла Трехлеба, в течение месяца для посетителей откроют «Ледяную пещеру». «Ледяная пещера» — это сложная архитектурная инсталляция.

Посетители смогут дотронуться до ледяной поверхности пещеры. Кроме того, рядом с ней установят специальные экраны, на которых будут показывать документальные фильмы о природе льда и научных экспедициях в Арктику и Антарктику.

"Измайловский" парк Вам не хватает адреналина? Сразу два тира на территории парка в Северной и Центральной частях ждут вас. В стрелковой галерее 10 метров [основное помещение стрелкового тира, прим. Москвы 24] вы сможете пострелять из пневматических винтовок и пистолетов как по стандартным, так и по движущимся механическим мишеням, а также потренироваться в стрельбе из лука и арбалета. В галерее 18 метров имеется профессиональный олимпийский лук и полевой арбалет. В тирах работают профессиональные инструкторы по стрельбе, которые, при необходимости, расскажут о технике и способах ведения стрельбы из различных видов оружия. Подробную информацию о ценах и расписании смотрите здесь.

Сад имени Баумана Это предложение должно заинтересовать как любителей активного образа жизни, так и тех, кто 80% времени просиживает на стуле. 29 апреля с 15:30 до 16:30 в парке по адресу улица Старая Басманная, дом 15А, строение 4 пройдет открытое занятие по йогатерапии позвоночника. Сеанс бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться.

Парк «Кузьминки» Лето неизбежно приближается. Но если вы скучаете по холодным временем в Московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках круглый год открыты двери. Здесь вы можете посетить Терем Деда Мороза и Терем Снегурочки, оставить письмо или подарок на Почте Деда Мороза, прогуляться по сказочному лесу и поводить хороводы вокруг главной елки.

На адрес Деда Мороза каждый год приходят тысячи писем со всех уголков нашей страны. Авторов лучших писем ждут встречи с Дедом Морозом. Все ваши творения он ждет по адресу: 109472, г. Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 168Д, Дедушке Морозу!

Парк «Садовники» Приют для собак «Щербинка» проведет на фонтанной площади 29 апреля выставку животных «Собаки, которые любят». Если вы давно мечтали помочь беднягам или обзавестись верным другом, эта выставка для вас: все желающие смогут забрать питомца бесплатно.