Женщины ожидают от коррекции губ счастья в личной жизни

Москве успешно прошёл 7-й саммит российских экспертов Merz Aesthetics (MARXS). Более 600 российских и международных лидеров мнений традиционно собрались в российской столице, чтобы поделиться с коллегами своим опытом и последними научными достижениями, а также обсудить тренды развития эстетической медицины.

В этом году ключевым фокусом саммита стали 5 факторов успеха в эстетической медицине — научные изыскания, фундаментальные знания, менеджмент, практический опыт и пациент.

Какие процедуры пользуются наибольшим спросом у пациентов эстетических клиник? Влияет ли география на их запросы и ожидания? Каким препаратам и почему доверяют врачи-косметологи? Почему при выборе того или иного продукта на первом месте стоят его эффективность и безопасность для пациента? Зачем обновлять базу фундаментальных знаний и как наиболее эффективно управлять своей клиникой? Специально проведённый опрос участников саммита дал ответы на эти и многие другие вопросы. Часть из них представлена в данной инфографике.

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