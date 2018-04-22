Во французские Альпы направят силы полиции для обеспечения порядка на границе с Италией

ПАРИЖ, 22 апреля. / ТАСС /. МВД Франции направит дополнительные силы полиции в департамент Верхние Альпы, где ранее активисты блокировали горный перевал Эшель, через который нелегальные мигранты переходят в страну из Италии . Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы министерства Жерара Колона.

В субботу активисты французской ультраправой группировки Gnration identitaire блокировали перевал Эшель, расположенный в шести километрах от границы с Италией и являющийся основным маршрутом для мигрантов-нелегалов. Активисты разместили на склоне горы большой плакат с надписью на английском, объявляющей мигрантам, что «граница закрыта», и им «лучше возвращаться назад».

Они выступили с критикой «нежелания властей» взять под эффективный контроль этот участок границы. Активисты установили в районе перевала «виртуальную границу» — длинный забор из кольев и пластиковой сетки. В воскресенье, как указал министр в своем заявлении, «были совершены действия насильственного характера в отношении полиции, уничтожено их транспортное средство».

Глава МВД заявил, что «осуждает провокации и инциденты, которые были зафиксированы в эти выходные в Верхних Альпах, и напоминает о намерении государства бороться с теми, кто хочет сорвать систему пограничного контроля и претендует на то, чтобы заменить силы порядка во время этих миссий». «Сегодня вечером будут направлены подкрепления полиции и жандармерии, чтобы оказать поддержку уже развернутым там силам и обеспечить абсолютное уважение пограничного контроля», — сообщил министр.

Ранее Колон, выступая в Национальном собрании, признал, что «давление миграционного потока остается сильным» в зоне франко-итальянской границы. Он сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией властями Франции принято решение «продлить еще на шесть месяцев контроль на границах» страны.

По данным МВД Франции, в 2017 году силами правопорядка были перехвачены и не допущены на французскую территорию 50 тыс. человек. Согласно информации префектуры департамента Верхние Альпы, в 2017 году назад в Италию были высланы 1,9 тыс. нелегальных мигрантов, задержанных на территории Франции.