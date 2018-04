В Сети высмеяли неуверенные попытки Трампа взять жену за руку

That moment when your wife resists holding your hand… PRICELESS. 🤣🤣 @realDonaldTrump pic.twitter.com/hDpPddTv5C

— BetsyBits (@BetsyBits) 24 апреля 2018 г.

"Тот момент, когда твоя жена не хочет брать тебя за руку… бесценно", — написала @BetsyBits. «Ей нужна веревка, чтобы сбежать», — пошутил @DWPippy

She needs a knotted rope for the escape..

— David W Pippy (@DWPippy) 24 апреля 2018 г.

"Она его не принимает, как и все мы!", — написали в комментариях.

Некоторые пожалели первую леди, которой пришлось взять супруга за руку.

"Выглядит абсолютно несчастной", — написал @jamgilcw.

Другие призвали не делать поспешные выводов и воздержаться от комментариев о личной жизни президентской четы.

"Не наше дело", — написал @mamtora

Not our business.

— Mamtora-Architect (@mamtora) 24 апреля 2018 г.