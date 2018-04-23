Украинский министр объяснил роды жены в США

По словам украинского чиновника, роды в США не были запланированы, и на протяжении всей беременности его супруга состояла на учете в киевском роддоме. Чиновник заверяет, что его жена выехала в США на Нью-Йоркскую неделю моды, но во время пребывания за границей женщина заболела, и врач запретил ей лететь обратно из-за угрозы здоровью ребенка.

«Я понимаю, что последние несколько лет много людей прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы найти «мои офшоры», сокровища, схемы. Потому что они именно так бы работали на моей должности, и именно поэтому страна полна нищих, ведь «золотая тысяча» на руководящих постах или около них не могла перестать воровать. К огромному сожалению этих людей, моего персонального обогащения от моего пребывания на этой должности не будет. Это моя принципиальная позиция», — написал Омелян в Facebook.

Он добавил, что все расходы оплачивал из собственного бюджета, а за роды якобы и вовсе платить не пришлось, так как супруга оформила бесплатный полис медицинского страхования в штате Нью-Йорк

Стоит отметить, что позже Омелян удалил пост в Facebook.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на заявление министра. Многие пожелали здоровья ребенку, но некоторым оправдания Омеляна показались неубедительными. Другие вспомнили, что еще один ребенок министра также был рожден в США.

Часть также усомнилась в существовании бесплатного медицинского страхования в США.